Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition : Quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez toutes les informations concernant la date de sortie de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, le RPG de Monolith et Nintendo.

Quelle est la date de sortie de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ?







Sur quelle(s) plateforme(s) sort Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ?

La licence Xenoblade Chronicles est, en ce début d'année 2025, au cœur de l'actualité vidéoludique puisque(opus déjà sorti sur Wii U, il y a plusieurs années) doit prochainement débarquer. Catégorisé comme un RPG et développé par Monolith, le titre est plutôt attendu, notamment par les fans de la franchise mais aussi les nouveaux venus.D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent. Nous vous apportons la réponse, ci-dessous.C'est au cours de ce premier trimestre 2025 que les joueurs et les joueuses vont pouvoir se plonger dans le RPG de Monolith et Nintendo puisque. Remarquons que le titre est vendu à 59,99 € sur le Nintendo eShop et est proposé dans les 50 €, en version physique, sur les différents sites internet de vente.Sur, les joueurs et les joueuses embarquent dans une aventure de science-fiction. Sur le soft, ces derniers se rendront sur la planète inexplorée, baptisée Mira, en tant que membre du BLADE et auront pour objectif d'assurer la survie de l'humanité. Fort heureusement, la communauté pourra s'équiper d'un exosquelette robotisé, soit Skell, pour explorer les environs et faire face aux différentes menaces. Cette version de Xenoblade Chronicles X propose des graphismes améliorés mais aussi de « nouveaux contenus scénaristiques », selon les informations partagées par Nintendo.Comme indiqué précédemment,, à la fin du mois de mars 2025.Rendez-vous donc le 20 mars 2025 pour découvrir, qui débarque, à cette date, sur la console de Nintendo, la Switch.