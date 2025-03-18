Test Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition : Une histoire sans fin ?

Huit ans après sa sortie sur Wii U, Xenoblade Chronicles X revient sous les projecteurs avec une édition définitive très attendue. Nous avons plongé dans cette version revisitée de ce RPG d'exploration massive, réputé pour son monde ouvert gigantesque et ses combats dynamiques et voici notre avis.

Conditions de test

Manettes utilisées : Manette Nintendo Switch pro Nintendo Switch OLED portatif

Console utilisée : Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED Temps de jeu : 30 heures (jeu non terminé)

Préambule

Vers l'infini et au delà













Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'adversité















Oui, mais

, nous avons testé le jeu en mode portable et sur télévision via le dock de la Nintendo Switch. En revanche, nous n'avons pas joué àsur Wii U, et notre seule référence dans la saga resteCe test s'adressera donc avant tout auxet mettra l'accent surde cet opus, plutôt que de le comparer en détail aux précédents jeux ou à la version originale.L'histoire dedébute sur, ou plutôt lors de ses. Une invasion extraterrestre d'une puissance écrasante réduit littéralement notre planète en poussière. Heureusement, l'humanité avait anticipé cette menace et construitpour préserver son existence.Mais la fuite tourne au désastre. La majorité des vaisseaux sont détruits en tentant d'échapper à l'attaque. Seule laparvient à s'échapper, laissant derrière elle l'explosion de la Terre. Perdus et isolés, les survivants errent dans l'espace pendant plusieurs années avant d'être repérés par leurs poursuivants. Pris en chasse, ils sont forcés de s'écraser sur une planète inconnue et regorgeant de vie.C'est là que commence votre aventure, en tant que « Terrestre », personnalisable avant prise en main, luttant pour survivre dans cet environnement hostile. Heureusement, tout n'est pas perdu : laa résisté au crash et sert de base improvisée, un refuge permettant aux rescapés de s'adapter et d'apprendre à cohabiter avec les indigènes de ce nouveau monde.Votre premier voyage vous mène aux portes de, la zone d'habitation des survivants. Pourtant, il faut bien avouer que le simple trajet jusqu'à ce refuge aurait pu mettre un terme à notre aventure avant même qu'elle ne commence. Dès les premiers instants, le jeu vous plonge dans, oùNous étions déjà bien à l'aise avec la mécanique de combat, surtout après, pourtant, bien que peu nombreux au début, ils suffisent à vous submerger sous un flot d'informations, tandis que la gestion des Arts n'est pas immédiatement intuitive. Malgré tout, nous avons persévéré, curieux de comprendre ce qui avait valu au jeu tant deUne fois arrivé à New L.A., le choc est immédiat. Installée depuis à peine deux mois, la ville impressionne par son organisation, ses activités et surtout sa taille. Comme si le jeu nous prévenait dès le départ :. Les points d'intérêt se multiplient, et l'on découvre le, l'unité militaire que l'on rejoint en tant que combattant. Vous devez y choisir une division selon vos affinités, qu'il s'agisse de récupérer des épaves de la Grande Blanche, protéger la ville contre les indigènes hostiles, chercher des matériaux ou explorer le monde. Ce choix n'est pas définitif et n'influence pas directement vos missions, maisEt ce n'est que le début. Après plusieurs heures de jeu, on réalise que tout cela ne représente que la base des bases. À cela s'ajoute un arbre sociologique, un système où chaque habitant est répertorié et où vos réponses et actions influencent leurs relations. Il existe ainsi des missions d'entente et des tête-à-tête avec des personnages inconnus qui, au fil du temps, pourront rejoindre votre équipe de 1 à 4 membres jouables.Développer ces liens permet d'améliorer les relations, deou simplement d'en apprendre plus sur cet univers riche et interconnecté.Le puzzle ne cesse de s'étoffer, ajoutant une couche de complexité constante. Heureusement, tout est guidé, à condition de prendre le temps de lire, que ce soit dans les menus ou à travers les discussions entendues en ville et sur la planète. Une densité qui peut intimider, mais qui promet une immersion totale pour ceux prêts à s'y plonger.Pour autant,. Il vous faudra explorer le monde extérieur, notamment pour, qui révèlent les, cartographient leset facilitent l'extraction de. Mais avant de les activer, encore faut-il trouver leur emplacement, souventou difficile d'accès. Chaque sonde peut ensuite êtreparmi différents modules, qui se débloquent au fil des missions et de l'avancée du scénario. Selon leur niveau, elles permettent deou même depour maximiser leur efficacité.Bref, en tant que, l'extérieur vous appelle.Et une fois dehors,. La liberté est immense et les possibilités. Suivre le chemin ? Combattre tout ce qui bouge ? Nager, sauter, explorer des zones qui semblaient? Naviguer à travers une faune où, laissant parfois traînerdix à vingt fois plus puissants que le reste de la zone ? Oui, tout ça en même temps., prêts à surgir au pire moment.Piqué par la curiosité, on se retrouve souvent, explorant chaque centimètre carré, même au péril de notre survie. Et là, peut-être que vous vous demandez :Nous aussi, au début. Et pourtant, le temps passe., et quelque chose nous attire toujours. Est-ce la curiosité ? L'envie de repousser nos limites ? Ou simplement une addiction insidieuse ? Peu importe. Nous voilà en train de, d'ajuster nos classes, d'étudier la faune locale, minute après minute, heure après heure.Et le combat dans tout ça ? Un vrai concentré de dynamisme .Les monstres évoluent librement sur la carte et, selon leurs attributs, peuvent se montrer, passifs, ou même rejoindre un combat en cours, peu importe leur niveau. Certains monstres aux capacités atypiques disposent d'un cadre différent et sont dénommés Tyran pour finir de les rendre plus dangereux. Il est possible de se déplacer pendant l'affrontement, mais attention,, donc inutile de croire que fuir en courant vous sauvera la mise.Sur la carte et hors combat, vous pouvez choisir quel personnage incarner, mais une fois lancé, impossible d'en changer. De plus, l, certaines attaques étant plus efficaces dans le dos ou sur les flancs de l'ennemi. Un large éventail d'actions, défini par votre classe et son niveau, s'affiche en bas de l'écran, accompagné de timers et d'affinités spécifiques.Chaque allié profite d'auras et de cris de guerre, capables de déclencher des compétences stratégiques, comme des soins d'urgence ou des boosts de dégâts. On teste, on ajuste, on cherche les meilleures combinaisons de classes, on part en missions d'entente pour débloquer de nouveaux personnages… Et avant même de s'en rendre compte, on est happé par cette spirale d'expérimentation aussi captivante qu'addictive.Cerise sur le gâteau, il est possible d', interchangeables en combat, chacune avec ses propres. L'équipement aussi joue un rôle clé, chaque pièce apportant sesqu'il faudra équilibrer selon votre style. Et si votre armure manque de style, pas de panique : unpermet de personnaliser l'apparence de votre personnage sans impacter ses stats.Vous l'aurez compris, la quantité dantesque de possibilités offertes parmettra rapidement à l'épreuve les plusd'entre vous, tout en récompensant les plus. Mais le titre n'est pas exempt de défauts, bien que ceux-ci soient largement compensés par la qualité duet de laPrenons par exemple la multitude de quêtes, sous toutes leurs formes. Elles sont un excellent moyen de gagner de l', de l'et des, mais elles ont la fâcheuse tendance à se ressembler. Tuer tel monstre, récolter tel matériau, enchaîner lespour parler à une ribambelle de PNJ.Un schémaqui devient vite lassant, d'autant plus que de nombreuses, bienvenues sur le principe, viennent ralentir drastiquement le rythme, parfois même sans réel intérêt scénaristique. Résultat ? On finit par les passer, on trace vers les zones indiquées sans même lire les objectifs, et l'on réalise que lades ressources n'est pas non plus le point fort du jeu.Autre point frustrant : laimpose souvent de boucler des. Certaines d'entre elles sont liées à des personnages spécifiques qui deviennent alors temporairement indisponibles, forçant à remanier son équipe sans arrêt et à trouver des alternatives avant de poursuivre l'aventure.Ajoutez à cela unaussi complet qu'interminable, qui vous bombarde d'informations et vous oblige à attendre plusieurs heures avant de vraiment entrer dans le. Le jeu brille autant qu'il se pénalise par sa, rendant l'expérience parfoispour les nouveaux venus.Enfin, ce trop-plein dea un revers de médaille. Il nous est arrivé plus d'une fois d'sans but, cherchant à comprendre une quête ou l'ennemi à abattre, se faisantpar des monstres trop puissants, ou encore peinant à trouver son chemin. Mais le plus frustrant reste sans doute ces quêtes qui exigent la collecte devia les: ici, seul lefera avancer votre mission, pourtantpour la progression. Une mécanique qui, si elle participe à l', risque surtout de mettre votreà rude épreuve.