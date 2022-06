XEL : Une démo est disponible sur Steam

Une démo pour XEL

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le nouveau titre de Tiny Roar et Assemble Entertainment,, doit arriver dès le 12 juillet prochain sur PC, via la plateforme Steam. Le studio de développement et l'éditeur du jeu ont indiqué que le portage Nintendo Switch de XEL arrivera un peu plus tard, soit le 14 juillet. Par ailleurs, le soft doit également débarquer sur consoles Xbox et PlayStation au cours de cette année 2022, mais aucune fenêtre ou date de sortie n'a été précisée.Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir mettre les mains sur XEL, le Zelda-like de Tiny Roar. Or, en attendant, toutes les joueuses et tous les joueurs, qui le désirent, peuvent parcourir les 30 premières minutes de l'aventure, grâce à. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page du jeu depuis Steam et cliquez sur « Télécharger ».Cette version d'essai de XEL permettra, ainsi, aux joueurs d'avoir un bon aperçu des mécaniques de jeu proposées ainsi que des aptitudes de combat du personnage principal, Reid. Par ailleurs, il est possible d'affronter un premier mini-boss.Pour rappel,. Les événements narrés se déroulent dans un univers de science-fiction scientifique. Le scénario est le suivant : Reid se retrouve dans le monde de XEL et ne possède plus aucun souvenir quant à sa vie passée. Accompagnée de Chap, elle devra ainsi faire la lumière sur sa propre histoire ainsi que sur celle de XEL. Pour ce faire, il faudra explorer ladite planète, affronter de nombreux ennemis, terminer des donjons, résoudre des énigmes, etc.Rappelons, encore une fois, que. Plus tard, les portages PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series de XEL se rendront disponibles.