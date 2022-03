XEL : Le Zelda-like se présente grâce à une vidéo de gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Celles et ceux qui attendaient avec impatiencedoivent, malheureusement, patienter quelques mois de plus. Heureusement, bien d'autres jeux s'inspirent de la licence Nintendo, à l'image du récent Tunic, par exemple. Mais un autre titre aux mêmes inspirations devrait arriver prochainement et pourrait également vous occuper, pendant un certain temps.L'éditeur Assemble Entertainment a récemment diffusé une vidéo de gameplay de XEL, sur leur chaîne officielle YouTube. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent se rendre compte de la nouvelle licence proposée et développée par le studio Tiny Roar. C'est l'occasion de rencontrer certains des personnages de ce monde particulier et d'avoir un bon aperçu des mécaniques de jeu.Au bout de quelques minutes de visionnage, nous pouvons, effectivement, très vite nous rendre compte que: énigmes et puzzles à résoudre, phases d'exploration dans certains niveaux, combats, etc. Le tout avec. En revanche, le soft adopte un aspect beaucoup plus science-fiction. Il est catégorisé comme un jeu d'action-aventure.Pour le moment, XEL ne possède pas de date de sortie précise. Dès que le studio de développement et l'éditeur du titre communiqueront à ce sujet, nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant. En revanche,. Les portages sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5 sont prévus pour plus tard, en 2022.