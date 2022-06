XEL : Une date de sortie et un nouveau trailer pour le Zelda-like

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est le prochain titre de Tiny Roar et Assemble Entertainment. Zelda-like dans l'âme et d'après son gameplay, XEL revient sur le devant de la scène vidéoludique alors que sa date de sortie vient tout juste d'être révélée. Ainsi,(via Steam et GOG).arrivera, quant à elle, quelques jours plus tard, soit. D'après les dernières informations partagées, les portages sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5 de XEL sont prévus pour plus tard, en 2022.Mais ce n'est pas tout. Tiny Roar et Assemble Entertainment ont profité de cette annonce pour partager. Cette communication visuelle permet, entre autres, d'avoir un aperçu des ennemis que Reid devra, très probablement, affronter et apporte quelques informations quant au background narratif du titre. Pour rappel, XEL propose un voyage de science-fiction épique en 3D. Les joueurs et les joueuses se lanceront aux côtés de Reid, ainsi que le compagnon de cette dernière, Chap, et auront pour objectif de découvrir les mystères d'une planète extraterrestre.Finalement, remarquons qu'une démo de XEL est actuellement disponible sur la plateforme Steam . Celle-ci permet de découvrir les 30 premières minutes de cette nouvelle aventure.