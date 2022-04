XEL : De nouvelles images dévoilées pour le Zelda-like

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a de cela quelques semaines, nous vous parlions du prochain titre de Tiny Roar et Assemble Entertainment, XEL. Si une vidéo de gameplay est d'ores et déjà disponible , le studio de développement et l'éditeur ont, récemment, partagé de nouvelles images concernant le titre.Pour rappel, XEL doit débarquer. Le soft propose un voyage de science-fiction épique en 3D. Il invite les joueurs et les joueuses dans une aventure aux côtés de Reid, et son compagnon, Chap, qui ont pour objectif de découvrir les mystères de la planète extraterrestre sur laquelle cette première se retrouve coincée. XEL se veut être une « lettre d'amour » aux titres classiques de Zelda, et cela se ressent dès les premiers visuels.En ce qui concerne la direction artistique, XEL mélange des aspects visuels très rétro, tout en proposant un style moderne. La bande sonore est composée par Gidon Wolff. Côté gameplay, nous pourrons compter sur différentes attaques, esquives, parades et gadgets divers. Tout au long du périple XEL, nous devrons parcourir des donjons et résoudre différentes énigmes. Fort heureusement, plusieurs PNJ pourront nous aider, dans notre quête.arrivera plus tard, cette année, sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour le moment, nous ne disposons pas de date précise concernant la sortie de XEL sur Nintendo Switch et PC. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet.