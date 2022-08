Wyrdsong : Des vétérans de l'industrie révèlent leur RPG

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Plusieurs femmes et hommes expérimentés de l'industrie vidéoludique se sont récemment lancés dans un nouveau projet, par le biais du studio Something Wicked Games, créé par Jeff Gardiner, lequel a travaillé sur Fallout 3, 4 et Skyrim.Si nous mettons de côté le passif des membres de Something Wicked Games (Bethesda, Obdisian, BioWare, entre autres), la bande-annonce et les rares informations à propos de ce titre peuvent mettre l'eau à la bouche.Malheureusement, ce sont pratiquement les seules informations dont nous disposons à propos de, qui ne manquera pas d'attirer l'œil des amateurs de RPG. Pour faire monter la température,, rien que ça. Un challenge qui est loin d'être des plus simples, surtout lorsque nous connaissons la concurrence dans le milieu et le nombre de studios qui se sont cassé les dents ces dernières années.En bref, nous allons en découvre plus au sujet de Wyrdsong ces prochains mois, lui qui n'a aucune fenêtre de lancement, ni de plateforme, bien qu'une sortie sur PC, a minima, semble logique.