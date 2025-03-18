L'ambitieux Wyrdsong ne pourra pas tenir l'une de ses promesses majeures



le 18 mars 2025 à 14h38 Publié par Justine Manchuelle le 18 mars 2025 à 14h38

Présenté pour la première fois en 2022, Wyrdsong est un projet ambitieux imaginé par des vétérans du jeu vidéo. Mais des difficultés ont poussé ses créateurs à revoir leurs plans et à renoncer à un élément central.