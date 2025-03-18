L'ambitieux Wyrdsong ne pourra pas tenir l'une de ses promesses majeures

Présenté pour la première fois en 2022, Wyrdsong est un projet ambitieux imaginé par des vétérans du jeu vidéo. Mais des difficultés ont poussé ses créateurs à revoir leurs plans et à renoncer à un élément central.
Something Wicked Games est un studio indépendant qui travaille sur le projet Wyrdsong
. Si ce constat peut sembler anodin, le titre est très surveillé par la communauté, car il est développé par d'anciens employés de Bethesda et de BioWare
. De plus, il a reçu un soutien financier de taille de la part de NetEase, société chinoise derrière des titres comme FragPunk
, ANANTA ou Dead by Daylight Mobile. Mais malgré leur expérience, ces derniers n'échappent pas aux difficultés techniques et financières.
Sans le soutien d'autres investisseurs, le studio Something Wicked Games a été contraint de licencier plusieurs de ses employés en 2024. Ce manque de bras ne permet pas de donner vie aux idées ambitieuses annoncées en 2022. Pour pouvoir continuer le développement de Wyrdsong, Jeff Gardiner et Charles Staples ont pris une décision difficile : renoncer à la caractéristique principale de leur jeu.
Pas de monde ouvert pour Wyrdsong
Lors de sa présentation, Wyrdsong avait comme ambition première de « façonner la prochaine évolution des RPG en monde ouvert ».
Mais la diminution des équipes de développement ne permet plus de proposer un monde ouvert. Le titre va donc proposer des zones fermées tout en intégrant « une touche de rogue-lite ».
Cette description laisse penser que le gameplay de Wyrdsong sera ainsi très similaire à celui du jeu Avowed
.
Le choix du roguelite est d'ailleurs justifié : « Comme le jeu abordait les thèmes de la vie, de la mort et de ce qui se passe après la mort, nous avons pensé que cela se prêtait naturellement à ce type de gameplay ».
Rappelons que l'histoire de Wyrdsong se déroulera dans un univers sombre et fantastique inspiré à la fois par le Moyen Âge, mais aussi par le folklore et les traditions portugaises.
Tous ces choix sont également pensés pour faciliter l'arrivée de nouveaux financements et ainsi assurer l'avenir du jeu.
Charles Staples a d'ailleurs déclaré que « nous essayons simplement de tenir le coup pour traverser la tempête, que beaucoup pensaient terminée en 2025, mais je ne vois pas du tout cette réalité pour le moment. Pour l'instant, c'est très difficile.
»
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