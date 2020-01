Wizards Unite : Le suivi d'exploration arrive

Niantic a annoncé que le suivi d'exploration, ou Adventure Sync, allait prochainement débarquer sur Harry Potter: Wizards Unite, avec d'autres nouveautés.

Le suivi d'exploration dans Wizards Unite

Lorsque vous débloquez des Malles, de nouvelles illustrations vous permettront de les différencier en fonction des distances associées – les Malles de 2kms seront représentées par une botte, celles de 5kms, par une bouilloire, et celles de 10kms par une balle dégonflée.

Vous remarquerez également que certains environnements de Portoloins, tels que le bureau d’Ombrage, qui étaient déjà là lors des événements brillants, referont leur apparition.

Les Joncheruines de tous les Portoloins vous permettront désormais d’avoir une chance d’offrir de l’énergie magique aux joueurs.

Les joueurs pourront également découvrir des fragments de Retrouvables supplémentaires qui n’étaient jusqu’à maintenant pas récupérables à partir des Portoloins.

Même s'il reste moins populaire quereste apprécié par les adeptes de l'univers créé par J. K. Rowling. Outre les nombreux événements, certaines nouveautés sont, de temps à autre, implantées dans le jeu en réalité augmentée, comme l', plus connu sous le nom deDéjà disponible dans Pokémon GO , cette fonctionnalité permet de connecter le jeu avec les applications Apple Health ou à Google Fit, pour enregistrer leur distance de marche, et ce, même si le jeu n'est pas en cours d'exécution. Si vous choisissez d'activer cette option, la distance parcourue vous permettra d'ouvrir vos Malles Portoloins, sans lancer Harry Potter: Wizards Unite.Leest une option qui peut être activée et désactivée comme bon vous semble dans les paramètres de l'application. En plus de cette annonce, Niantic et WB Games ont annoncé une multitude de nouveautés, comme de nouvelles illustrations lorsque vous débloquerez des Malles, ou encore la possibilité de découvrir des fragments de retrouvables qui n'étaient jusqu'à maintenant pas encore récupérables via des Portoloins.Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais Niantic affirme que toutes ces nouvelles choses arriveront dans les jours à venir sur Harry Potter: Wizards Unite