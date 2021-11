Harry Potter: Wizards Unite va fermer ses portes

Augmentation des récompenses des missions quotidiennes

Réduction de 50% du temps de préparation des potions avec des Notes du maître

Suppression des limites quotidiennes d’envoi et d’ouverture de cadeaux

Multiplication par 3 de l’EXP de joueur obtenue avec l’Élixir Cérébral de Baruffio

Augmentation de la fréquence d’apparition des Malles Portoloin des années 1920 sur la carte, et multiplication par 2 des fragments associés

Augmentation des fréquences d’apparition d’énergie magique et d’ingrédients sur la carte

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Harry Potter: Wizards Unite ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Harry Potter: Wizards Unite France

Très apprécié des joueurs au moment de sa sortie, en juin 2019, la communauté s'est peu à peu affaiblie. Malgré des mises à jour récurrentes, bien que moins nombreuses que sur Pokémon GO, plus gros succès de Niantic, les joueurs ont peu à peu disparu. Comme il fallait s'y attendre,Dans une publication sur le site officiel , Niantic, qui ne donne pas plus d'explications que cela,. Néanmoins, il sera possible de le télécharger jusqu'au 6 décembre, pour celles et ceux qui aimeraient faire une dernière pige dans le monde magique. D'ailleurs, pour que ces derniers jours se passent pour le mieux, plusieurs changements ont lieu en jeu :Afin qu'ils ne s'ennuient pas, plusieurs événements auront lieu jusqu'à ce 31 janvier 2022.Selon SensorTower, cette fermeture s'explique par les très faibles revenus de l'application mobile, qui n'aurait généré « que » 4,7 millions de dollars en 2021, contre 1,1 milliard pour Pokémon GO , qui reste une valeur sûre.