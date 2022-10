Wild Hearts se dévoile davantage grâce à un nouveau trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



C'est à la fin du mois de septembre, de cette année 2022, qu'Electronic Arts et Omega Force (connu pour la franchise Dynasty Warriors) ont dévoilé leur prochain projet vidéoludique,. Le titre est catégorisé comme « un jeu de chasse aux monstres AAA ». Il y a quelques jours, nous avions eu le droit à un trailer de révélation. Aujourd'hui, Wild Hearts revient au cœur de l'actualité.En effet, le studio de développement et l'éditeur en charge de Wild Hearts ont partagé. D'une durée de sept minutes, cette communication visuelle nous permet ainsi d'avoirde Wild Hearts, Azuma. À ce sujet, les joueurs et les joueuses auront accès à divers mécanismes, tels que les karakuris, pour parcourir les zones de jeu (quatre terrains de chasse sont prévus, au total). De plus, ce trailer montre, et principalement un affrontement contre le « redoutable kemono Corne-Royale ».Comme nous pouvons le voir dans cette bande-annonce, Wild Heats dispose d'. Ainsi, les joueurs pourront se rejoindre et former une équipe, afin d'affronter ensemble les différentes créatures.Wild Hearts dispose d'une date de sortie : le rendez-vous est fixé au 17 février 2023. Le titre d'EA et Omega Force doit arriver sur PS5, Xbox Series et PC (via Origin, Steam et Epic Games Store), en version physique et numérique.