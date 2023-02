Wild Hearts est-il cross-play ?

Oui, le cross-play sera disponible dans Wild Hearts. Vous pourrez rejoindre deux proches sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC (Origin, Steam et Epic Games Store) pour chasser les kemono

Développé par le studio Omega Force et édité par EA,est décrit comme un « jeu de chasse AAA aux monstres ». Le titre propose une dimension multijoueur, invitant les joueurs à former des équipes afin d'éliminer ensemble les différents kemonos (boss) peuplant le monde d'Azuma. D'ailleurs certains d'entre eux se demandent siAvant toute chose, sachez que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Par exemple, le battle royale, comme beaucoup d'autres titres, dispose de ladite fonctionnalité.Pour en revenir à, notons quesur le titre d'Omega Force et d'EA, et ce dès son lancement. Effectivement, dans la FAQ, disponible sur le site officiel, à la question « le cross-play sera-t-il disponible ? », les développeurs ont répondu par l'affirmative :Ainsi, vous l'aurez compris, les joueurs et les joueuses étant sur consoles PlayStation (PS4/PS5) peuvent former une équipe avec des personnes jouant au titre d'après une version PC ou bien Xbox, et inversement. Une bonne nouvelle, donc, pour toutes celles et ceux qui désirent parcourir l'aventureavec des amis.Pour rappel, sur, nous pourrons explorer différentes régions d'Azuma. D'après les dernières informations partagées, chaque zone disponible représente une saison. Nous aurons également accès à une base. Par ailleurs, nous pourrons compter sur les Karakuri, une technologie qui « permet de construire de nouveaux terrains de chasses modulables et créatifs pour éliminer les kemonos géants ».sort sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Origin, Steam et l'Epic Games Store) le 17 février 2023.