Weird West annoncé par les anciens d'Arkane Studios

Le jeune studio français WolfEye Studios, a partagé les premières images de son prochain jeu, Weird West, un jeu de rôle se situant dans un univers similaire au Far West.

Il y a quelques semaines nous apprenions la création du studio, fondé paret, n'étant ni plus ni moins que d'anciens membres, connu pour avoir, notamment, développé la licenceou encore. L'attente autour de leur premier titre était donc particulièrement importante, et le voile a enfin été levé lors des Game Awards.Même si très peu d'informations ont pour le moment été données à propos de, nous pouvons tout de même nous délecter d'un trailer, permettant de faire connaissance avec l'univers. De plus, le titre, qualifié de, promet des combats entre les hommes de loi et les bandits, avec une histoireEn attendant des informations supplémentaires, sachez que l'édition est assurée par, et queMalheureusement, aucune fenêtre de lancement, si ce n'est un « coming soon » n'a été partagée.