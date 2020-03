Deux jeux seront proposés gratuitement sur l'Epic Games Store entre les 19 et 26 mars, dont un triple A édité et développé par Ubisoft, Watch Dogs.

Watch Dogs gratuit sur l'Epic Games Store

The Stanley Parable gratuit sur l'Epic Games Store

The Stanley Parable est un jeu d'exploration à la première personne. Vous incarnerez Stanley, et vous n'incarnerez pas Stanley. Vous suivrez une histoire, et vous ne suivrez pas une histoire. Vous aurez le choix, et vous n'aurez pas le choix.



Le jeu se terminera, et le jeu ne se terminera jamais. D'une contradiction à une autre, les règles du jeu sont transgressées, et transgressées de nouveau. Ce monde n'est pas fait pour être compris.



Mais, au fur et à mesure de votre exploration, vous commencez à comprendre et les paradoxes prennent tout leur sens. Se pourrait-il que vous soyez puissant ? Le jeu n'est pas contre vous, entrez donc dans la danse.

la version PC de Watch Dogs pour la somme de 4,45 €

The Stanley Parable est quant à lui proposé à 8,05 €

continue de proposer, chaque jeudi, un à trois jeux gratuits en fonction de la semaine à ses utilisateurs. Entre les 19 et 26 mars les joueurs pourront en récupérer deux,etÀ quelques mois de la sortie du troisième épisode de la licence, Watch Dogs Legion , le premier opus peut-être récupérer sans dépenser le moindre sou. Idéal pour celles et ceux ne le possédant pas sur PC ou souhaitant faire connaissance avec ce triple A, particulièrement apprécié malgré quelques problèmes.Si vous ignorez ce qu'est, sachez qu'il s'agit d'un jeu en mode ouvert se déroulant dans la ville de Chicago, sorti en 2014, dans lequel vous incarnez Aiden Pearce, un hacker habité par une envie de vengeance, qui devra faire parler ses prouesses pour essayer de retrouver l'homme qui est à l'origine de la mort accidentelle de sa nièce de six ans. Vous rejoindrez alors un groupuscule de hackers, lequel vous permettra de mener à bien votre mission. Qui plus est, dans ce Chicago ultra-connecté il est possible de pirater de nombreuses choses, allant des feux rouges aux ponts en passant par les téléphones des passants.Suite à son succès, un deuxième opus est sorti en 2016 et une troisième doit voir le jour en 2020.Développé et édité par Galactic Cafe,est légèrement différent de, étant donné que nous avons ici affaire à un jeu d'exploration. Dansvous incarnez un personnage du nom de Stanley qui voit sa vie basculer le jour où il constate que ses collègues ont tous mystérieusement disparu. S'ensuit alors une aventure hors du commun, où une voix off commentera vos moindres faits et gestes.etseront donc récupérables gratuitement sur l', pour une durée d'une semaine, soit jusqu'au 26 mars. Si vous n'avez pas pu participer à l'opération, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose, alors que