La saga Watch Dogs au point mort malgré les promesses de son créateur

Yves Guillemot affirme que Watch Dogs reste une marque majeure pour l'avenir d'Ubisoft. Cependant, aucun nouveau jeu vidéo ne semble actuellement en développement actif. La franchise tentera d'abord de se relancer à travers une adaptation cinématographique très attendue, censée critiquer notre dépendance technologique.

Bien que la franchise Watch Dogs soit en sommeil depuis plusieurs années (2020 et la sortie de Watch Dogs Legion), elle n'est pas totalement enterrée. Le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a récemment déclaré que cet univers dystopique demeurait essentiel pour l'avenir de l'entreprise. Toutefois, cette déclaration d'intention ne s'accompagne pour l'instant d'aucune annonce concrète concernant un éventuel nouveau jeu vidéo.

Un avenir en suspens pour la saga vidéoludique

Selon les informations du journaliste Stephen Totilo, aucun nouvel opus de la série n'est actuellement en développement actif au sein des studios d'Ubisoft. Il semblerait que l'éditeur français cherche encore la bonne formule pour relancer la machine après la sortie en 2020 de Watch Dogs Legion.

Cet épisode londonien, particulièrement ambitieux avec sa mécanique permettant d'incarner n'importe quel PNJ, n'a visiblement pas suffi à tracer une ligne directrice claire pour la suite de la licence.

Le cinéma comme bouée de sauvetage

Pour l'heure, le seul projet officiellement confirmé autour de la marque est une adaptation cinématographique en prise de vues réelles. Le tournage et les scènes additionnelles sont d'ores et déjà terminés, bien qu'Ubisoft n'ait pas encore lancé la moindre campagne de communication ni fixé de date de sortie. Les seules bribes d'informations proviennent de l'acteur Tom Blyth, qui s'est exprimé sur la qualité du scénario.

Je pense que la façon dont ils ont écrit ce scénario... même si je ne suis pas un grand joueur moi-même, je connaissais les jeux. Ils l'ont pris et en ont fait une œuvre sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je dirais que le film déchire vraiment ce monde dans lequel nous vivons, qui est cet environnement en ligne, les dangers que tout soit interconnecté comme le font les jeux.

Une décennie de piratage et de surveillance de masse

Depuis ses débuts en 2014, la franchise a toujours mis un point d'honneur à critiquer les dérives technologiques. Le premier volet nous plongeait dans une version futuriste de Chicago aux côtés d'Aiden Pearce, introduisant des concepts novateurs comme la possibilité de pirater les infrastructures urbaines d'une simple pression sur un smartphone.

La suite, sortie en 2016, a transporté les joueurs dans la baie de San Francisco avec Marcus Holloway. Ce deuxième épisode a marqué l'avènement du groupe de hackers rebelles DedSec, luttant contre le système de surveillance globale ctOS 2.0. Enfin, Legion a poussé le concept à son paroxysme dans un Londres transformé en état policier autoritaire. Reste désormais à savoir si Ubisoft saura trouver la meilleure recette pour nous offrir le retour de sa licence, après la sortie du film.