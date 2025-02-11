WAKFU : Une mise à jour majeure dévoile une île mystérieuse

Ankama Games vient d'annoncer une extension majeure pour WAKFU avec l'arrivée de L'Île des Brumes. Cette zone inédite promet exploration, combats intenses et révélations surprenantes sur l'univers du jeu. Une aventure qui réserve bien des surprises aux joueurs chevronnés

Nox, le retour d'un antagoniste culte

Un cap franchi : le niveau 245 enfin accessible

Un bonus d'expérience conséquent sera disponible sur l'Île des Brumes pour les personnages de niveau réel 230 jusqu'à la prochaine mise à jour. L'objectif est de faciliter grandement le passage au niveau 231 tout en découvrant les monstres de l'île.

pour les personnages de niveau réel 230 jusqu'à la prochaine mise à jour. L'objectif est de faciliter grandement le passage au niveau 231 tout en découvrant les monstres de l'île. Les boss appartenant aux tranches 156-170 et au-delà donnent 50 % d'XP en plus .

. Les taux d'obtention des objets sur les monstres sont revus à la hausse sur les tranches 170-185 et 186-200.

Une approche audacieuse et immersive

L'Île des Brumes n'est pas une légende de marin comme les autres. Depuis des siècles, son apparition sporadique intrigue les navigateurs, mais rares sont ceux qui en sont revenus. Aujourd'hui, les joueurs auront enfin l'occasion deet d'explorer ses six territoires, chacun abritant un donjon et des créatures inédites.Destinée aux personnages de, cette zone constitue un véritable défi pour les aventuriers aguerris. Voici, par ailleurs, le trailer narratif afin d'en apprendre un peu plus sur les zones à découvrir.Si L'Île des Brumes constitue un ajout de taille à l'univers de, l'événement majeur reste l'arrivée en jeu de. Introduit dans la série animée comme un manipulateur du temps rongé par l'obsession et la tragédie, ce personnage complexe a marqué toute une génération de fans.Son apparition dans le MMORPG est l'occasion de découvrir des pans inédits de son histoire et de. Une rencontre qui s'annonce aussi haletante que mémorable.Grande nouveauté de cette mise à jour, le niveau maximum est repoussé pour la première fois, permettant aux joueurs d'atteindre désormais le niveau 245. Pour accompagner cette progression,, notamment un bonus d'expérience sur l'Île des Brumes pour faciliter la montée en niveaux, ainsi qu'uneet des taux de loot sur certaines tranches de niveaux. Une aubaine pour les aventuriers en quête de puissance.Parmi les changements notables :Fait rare dans l'industrie, cette mise à jour ne passera pas par une phase de bêta-test., sans fuites ni spoilers. Un pari risqué, mais qui témoigne de la confiance du studio dans la solidité de son contenu et de son équilibre de jeu.Avec cette extension,. Entre exploration, nouveaux défis et le retour d'un personnage culte, cette mise à jour s'annonce comme l'une des plus marquantes de l'histoire du jeu. Reste à voir si les joueurs sauront percer les secrets de L'Île des Brumes et affronter les dangers qui les y attendent.