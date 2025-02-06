Wakfu Saison 5 : Une aventure épique grâce à la mobilisation des fans

WAKFU : Une mise à jour majeure dévoile une île mystérieuse

Ankama Games vient d'annoncer une extension majeure pour WAKFU avec l'arrivée de L'Île des Brumes. Cette zone inédite promet exploration, combats intenses et révélations surprenantes sur l'univers du jeu. Une aventure qui réserve bien des surprises aux joueurs chevronnés