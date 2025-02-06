Wakfu Saison 5 : Une aventure épique grâce à la mobilisation des fans

Après plus d'une décennie à captiver les esprits, Wakfu s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Une ultime saison se prépare, portée par un engouement sans précédent.
Après le succès retentissant de Dofus, lancé le 1er septembre 2004
, qui a captivé un large public grâce à son gameplay innovant et son univers richement construit, Ankama
a décidé d'étendre cet univers avec une adaptation animée. Wakfu
, créée par Ankama Animations
, a vu le jour le 30 octobre 2008
avec la diffusion de son premier épisode. Cette série animée suit les aventures de la Confrérie du Tofu
, un groupe hétéroclite d'aventuriers mené par Yugo, un jeune Eliatrope aux pouvoirs surnaturels.
Ce qui distingue Wakfu des autres séries animées, c'est avant tout sa capacité à mêler profondité narrative et personnages complexes. Chaque protagoniste, tout comme ses antagonistes, possède une personnalité nuancée
, avec des motivations parfois ambiguës, ce qui confère à l'histoire une richesse rarement égalée dans le domaine de l'animation. Wakfu
ne se contente pas de suivre les aventures épiques d'un groupe de héros ; elle explore aussi des thématiques profondes, allant des luttes intérieures aux enjeux sociaux et environnementaux.
Avec ses personnages attachants, son univers immersif et ses récits captivants, Wakfu
a su s'imposer comme une référence non seulement pour les fans de pop culture, mais également comme un acteur majeur de l'animation européenne. Plus qu'un simple produit dérivé de Dofus
, cette série a su créer son propre univers, qui continue de séduire des générations de spectateurs
, tout en redéfinissant les codes de l'animation française et européenne.
La magie de Kickstarter : la saison 5 prend vie
Face au succès colossal de la saison 4, diffusée sur Okoo en 2024 et ayant explosé les records d'audience de France Télévisions avec plus de 4 millions de vues, Ankama se tourne une fois de plus vers sa communauté pour soutenir la production de cette saison finale. La campagne Kickstarter de la saison 4 avait déjà marqué l'histoire, levant plus de 1,9 million d'euros
grâce à 18 552 contributeurs.
Ce fut l'une des campagnes les plus réussies d'Europe dans l'histoire de l'animation. Pour cette cinquième saison, qui comptera 26 épisodes, le budget total est estimé à 13 millions d'euros
. Avec le soutien partiel d'un diffuseur et des partenaires régionaux, Ankama doit encore réunir environ 6,5 millions d'euros
. Le financement participatif ne se limite pas à l'aspect financier : il témoigne de l'attachement profond des fans et de leur volonté de voir la série rayonner mondialement.
La saison 5 reprend l'histoire là où elle s'est arrêtée après la bataille épique contre les Nécromes dans la saison précédente. Avec un ton mature, en accord avec l'évolution de la série et de son public, elle promet une conclusion mémorable qui s'inscrit juste avant les événements du manga Wakfu : La Grande Vague
. Tot et Malec, les co-réalisateurs, assurent que cette saison sera fidèle à l'ADN de la série tout en poussant encore plus loin la qualité et l'émotion.
Le succès de Wakfu
démontre le potentiel des productions françaises sur la scène internationale. Avec des fans répartis dans le monde entier (31 % des contributeurs Kickstarter de la saison 4 venaient hors de France), Ankama continue de prouver que l'animation européenne peut rivaliser avec les géants américains et japonais, tout en offrant une identité propre.
Comment participer à cette aventure ?
Les fans peuvent soutenir la production de la saison 5 via la campagne Kickstarter dédiée. Chaque contribution compte et permettra de garantir non seulement une conclusion épique pour la série, mais aussi d'envoyer un signal fort aux diffuseurs internationaux sur l'importance de l'animation indépendante
. Soutenez Wakfu sur Kickstarter
Bien qu'elle soit déjà en pré-production, cette dernière saison est attendue à l'horizon 2027-2028.
Dès lors que la diffusion de cette ultime saison commencera, ce sera l'aboutissement de 16 années de magie, de rires et boutades, mais également de larmes et parfois de romances. Alors, prêts à embarquer une dernière fois avec la Confrérie du Tofu ?
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