Varsapura : Quand sortira le nouveau jeu d'HoYoverse semblant mêler Genshin Impact et GTA 6 ?



le 20 janvier 2026 à 17h00 Publié par Justine Manchuelle le 20 janvier 2026 à 17h00

Annoncé pour la première fois en novembre 2025, Varsapura promet une aventure paranormale unique, mélangeant le gameplay de Genshin Impact avec un monde ouvert rappelant celui d'un jeu Grand Theft Auto. Mais quand sera-t-il disponible ?