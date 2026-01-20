Varsapura : Quand sortira le nouveau jeu d'HoYoverse semblant mêler Genshin Impact et GTA 6 ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 janvier 2026 à 17h00
Annoncé pour la première fois en novembre 2025, Varsapura promet une aventure paranormale unique, mélangeant le gameplay de Genshin Impact avec un monde ouvert rappelant celui d'un jeu Grand Theft Auto. Mais quand sera-t-il disponible ?
Varsapura : Quand sortira le nouveau jeu d'HoYoverse semblant mêler Genshin Impact et GTA 6 ?
Imaginez un monde où les émotions peuvent devenir de redoutables menaces. Un univers où la honte, la peur, la colère et la tristesse s'accumulent jusqu'à produire des « dégénérescences mentales », des créatures hostiles capables de métamorphoser la réalité. Face à cette menace difficile à contrôler, le SEAL (ou Shadow Emergency Alliance) est la seule organisation capable d'éliminer cette corruption mentale. Et vous êtes l'un des agents de cette unité. 

Tel est le scénario de départ de Varsapura, l'un des nombreux projets actuellement développé par HoYoverse. La maison mère de Genshin Impact et de Honkai: Star Rail avait dévoilé au grand public ce projet ambitieux le 21 novembre 2025 avec une longue vidéo de gameplay de plus de 30 minutes. 

Une nouvelle aventure plus sombre, entre surnaturel, infiltration et monde ouvert

varsapura-screenshot
Dans ce premier aperçu, les joueurs ont découvert une ville à l'allure très moderne et des véhicules à conduire. Ce premier détail a suffi à de nombreux internautes pour comparer le jeu à des titres comme GTA Online ou Grand Theft Auto V. Cependant, proposer un environnement urbain est de plus en plus répandu dans les jeux free-to-play, à l'image de Zenless Zone Zero (autre titre développé par HoYoverse) ou encore d'ANANTA

Si Varsapura promet un monde ouvert, il détonne face aux autres jeux du studio avec son atmosphère plus sombre. Bien qu'il comprendra des touches surnaturelles, notamment avec les dégénérescences, les décors et les personnages seront moins vibrants et fantaisistes que ceux auxquels les joueurs ont été habitués. 

Quelle fenêtre de sortie envisagée pour Varsapura ?

varsapura-gameplay
Quant au gameplay, il sera orienté action-aventure en puisant certaines de ses caractéristiques dans Genshin Impact. Mais il reposera principalement sur l'infiltration, permettant même pour les plus discrets d'éliminer des créatures sans lancer de combat. Néanmoins, depuis la révélation officielle, Varsapura n'a pas dévoilé de nouvelles images. Les plus curieux se demandent donc quand ce nouveau venu rejoindra le catalogue des jeux HoYoverse. 

Miniature vidéo

À l'heure actuelle, l'éditeur et développeur n'a partagé aucune fenêtre de sortie éventuelle pour Varsapura. De plus, de nombreuses offres d'emploi ont été publiées suite à la diffusion de la première vidéo de gameplay. Le titre est donc toujours en cours de développement et pourrait bien être lancé en 2027, voire en 2028. Mais il faut maintenant attendre une nouvelle annonce d'HoYoverse pour le confirmer.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)
Seaside Escape 01 août 2026

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 01 août 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)
Domino Dreams 01 août 2026

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Domino Dreams du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)