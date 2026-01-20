Varsapura : Quand sortira le nouveau jeu d'HoYoverse semblant mêler Genshin Impact et GTA 6 ?

Annoncé pour la première fois en novembre 2025, Varsapura promet une aventure paranormale unique, mélangeant le gameplay de Genshin Impact avec un monde ouvert rappelant celui d'un jeu Grand Theft Auto. Mais quand sera-t-il disponible ?
Imaginez un monde où les émotions peuvent devenir de redoutables menaces. Un univers où la honte, la peur, la colère et la tristesse s'accumulent jusqu'à produire des « dégénérescences mentales », des créatures hostiles capables de métamorphoser la réalité. Face à cette menace difficile à contrôler, le SEAL (ou Shadow Emergency Alliance) est la seule organisation capable d'éliminer cette corruption mentale. Et vous êtes l'un des agents de cette unité.
Tel est le scénario de départ de Varsapura
, l'un des nombreux projets actuellement développé par HoYoverse. La maison mère de Genshin Impact
et de Honkai: Star Rail avait dévoilé au grand public ce projet ambitieux le 21 novembre 2025 avec une longue vidéo de gameplay de plus de 30 minutes.
Une nouvelle aventure plus sombre, entre surnaturel, infiltration et monde ouvert
Dans ce premier aperçu, les joueurs ont découvert une ville à l'allure très moderne et des véhicules à conduire
. Ce premier détail a suffi à de nombreux internautes pour comparer le jeu à des titres comme GTA Online ou Grand Theft Auto V. Cependant, proposer un environnement urbain est de plus en plus répandu dans les jeux free-to-play, à l'image de Zenless Zone Zero
(autre titre développé par HoYoverse) ou encore d'ANANTA
.
Si Varsapura
promet un monde ouvert, il détonne face aux autres jeux du studio avec son atmosphère plus sombre. Bien qu'il comprendra des touches surnaturelles, notamment avec les dégénérescences, les décors et les personnages seront moins vibrants et fantaisistes
que ceux auxquels les joueurs ont été habitués.
Quelle fenêtre de sortie envisagée pour Varsapura ?
Quant au gameplay, il sera orienté action-aventure en puisant certaines de ses caractéristiques dans Genshin Impact. Mais il reposera principalement sur l'infiltration
, permettant même pour les plus discrets d'éliminer des créatures sans lancer de combat. Néanmoins, depuis la révélation officielle, Varsapura n'a pas dévoilé de nouvelles images. Les plus curieux se demandent donc quand ce nouveau venu rejoindra le catalogue des jeux HoYoverse.
À l'heure actuelle, l'éditeur et développeur n'a partagé aucune fenêtre de sortie éventuelle pour Varsapura
. De plus, de nombreuses offres d'emploi ont été publiées suite à la diffusion de la première vidéo de gameplay. Le titre est donc toujours en cours de développement et pourrait bien être lancé en 2027, voire en 2028.
Mais il faut maintenant attendre une nouvelle annonce d'HoYoverse pour le confirmer.
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