Under The Waves : Quantic Dream présente son prochain jeu

Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, Quantic Dream (Detroit: Becom Human, Heavy Rain, Beyond: Two Souls) a présenté son prochain jeu narratif,, développé par Parallel Studio. D'ailleurs, le titre, devant sortir au cours de l'année 2023, s'est illustré grâce à une première bande-annonce.Under The Waves invitera les joueurs et les joueuses à découvrir l'histoire de Stan, un plongeur professionnel pour une société de forages pétroliers et, malheureusement, un homme submergé par le deuil. Alors que Stan plonge de plus en plus loin dans les abysses de la Mer du Nord, il devra faire face à des événements étranges et faire un choix difficile : « rester perdu dans les profondeurs pour toujours ou trouver le salut pour rejoindre la surface et le reste de sa vie ».Au sujet du soft, le PDG et Game Director de chez Parallel Studio a déclaré : « Under The Waves est le jeu le plus intense et le plus personnel sur lequel nous ayons pu travailler ». De plus, le co-PDG de Quantic Dream, Guillaume de Fondaumière, a dit : « Aujourd'hui, nous sommes ravis de présenter Under The Waves, une expérience unique, créée par cette équipe de parisiens passionnés. Nous avons travaillé main dans la main avec Parallel Studio, leur donnant accès à nos ressources, afin qu'ils puissent réaliser un projet à la hauteur de leurs attentes et ainsi créer leur jeu le plus ambitieux à ce jour ».Par ailleurs, remarquons que Parallel Studio et Quantic Dream ont signé un partenariat avec la Surfrider Foundation Europe, soit une association à but non lucratif qui a pour vocation de protéger et mettre en valeur les lacs, les rivières, les océans et les côtes à travers le monde. Ainsi, Quantic Dream s'est engagé à promouvoir cette association pendant la campagne autour du jeu, et même après la sortie d'Under The Waves.Under The Waves doit arriver en 2023 sur PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le studio de développement et l'éditeur en charge n'ont pas partagé de date de sortie précise. Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations au sujet du titre seront disponibles.