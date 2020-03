Two Point Hospital : En Pleine Nature, la prochaine extension, arrive le 18 mars

Le nouveau DLC de Two Point Hospital s'est plus amplement dévoilé et met largement en avant la nature.

De nouvelles pandémies à l'horizon !

Recherchez des remèdes pour guérir 35 nouvelles maladies bizarres, comme celle de la Main Verte ou encore celle du Nevet. Les salles de traitement qui devront bien évidemment être respectueuses de l’environnement devront pousser comme des champignons aux quatre coins de votre hôpital.

L’électricité produite sera par exemple utilisée pour ouvrir des chambres supplémentaires ou affectée aux systèmes de flux de patients, de recrutement de personnel ou encore pour influencer les transports.

Après ses derniers DLC à savoiretsortis respectivement en mars et août 2019,vient d'annoncer son prochain DLC. Intitulépour la somme de 8,99 euros.Dans ce petit monde qu'est, le système de santé est extrêmement défaillant. Entre l’organisation de l’hôpital, la recherche de vaccin, la gestion de pandémies loufoques, les constructions d’annexes ou encore l’encadrement de patients impatients, il a y de quoi faire ! Cependant, de la verdure manque aux habitants et aux paysages, et ce nouveau DLC va remédier à ce problème. Avec une gestionnaire hors pair,, maire du comté de Two Point, la communauté écologiste sera soutenue grâce à la fondation du "Département des choses écologiques".Attention, qui dit nouveau DLC dit... nouvelles pandémies ! Votre mission principale danssera de métamorphoser le comté de Two Point en un endroit durable et vert. Ainsi, vous serez confronté à de nouvelles maladies bizarres.De plus, vous allez devoirafin de traiter ces nouvelles infections, et vos nouvelles machines devront être autonomes et alimentées à l'énergie verte. Vous l'aurez compris, vous allez devoir mettre la main pâte !Nous apprenons également que pourainsi que les DLC : Bigfoot, Pebberley Island et Close Encounters, et ce du 11 au 31 mars 2020. Vous pourrez également acheter le Pack d’objets d’exposition à partir du 18 mars pour 3,99 € seulement qui inclut 30 nouveaux objets.Pour rappel,Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies,