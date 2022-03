Two Point Hospital : Le DLC Guérison Express arrive prochainement

notre partenaire Instant Gaming vous le propose à 9,40 €, soit une réduction de 73 %

Depuis sa sortie officielle en 2018, les développeurs du studio de développement, Two Point Studios, en charge de Two Point Hospital, ne cessent de travailler sur du nouveau contenu.. SEGA Europe et Two Point Studios ont récemment communiqué quant à la sortie prochaine deGrâce à Guérison Express,: ils seront capables de prendre les commandes d'une flotte d'ambulances afin d'intervenir sur les différents incidents, toujours plus loufoques les uns que les autres. Ils devront, par ailleurs, ramener les patients blessés dans les divers centres hospitaliers de Two Point County. Il sera, également, possible d'améliorer lesdits véhicules.Par ailleurs, Two Point Hospital: Guérison Express ajoutera. Ainsi que. Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles pathologies, comme Avis de Tempête ou encore Esprit de ruche.. Bien évidemment,et ajoutent, par le biais de cette extension, de nouveaux objets, tels que la Piste de Course pour Ambulance, les Arches Colorées, la Poubelle Canard, et bien d'autres.Pour rappel,Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies,