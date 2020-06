Twin Mirror, le nouveau jeu de Dontnod, a droit à un nouveau trailer

Le studio français à qui l'on doit Life Is Strange revient avec Twin Mirror, un nouveau jeu narratif dont une nouvelle bande-annonce a été diffusée lors du PC Gaming Show il y a peu.

Un nouveau trailer de Twin Mirror puis publié par Namco Bandai il y a peu. Cette vidéo permet d'en voir un peu plus sur ce jeu présenté comme unerelatant l'histoire de Sam Higgs, un homme d'une trentaine d'années que l'on sent affaibli psychologiquement, et qui se retrouvera plongé dans une enquête au cœur de sa ville natale après avoir retrouvé sa chemise tâchée de sang en se réveillant dans sa chambre de motel.On semble y trouver une ambiance similaire à celle d'un Alan Wake avec son héros torturé et sa petite ville aux apparences tranquilles, mais qui abrite peut-être de sombres secrets. Cependant, ici,, avec notamment la présence du palais mental dont le héros se servira sûrement pour résoudre ses enquêtes. Mais surtout,, avec lequel ce dernier pourra dialoguer et interagir comme dans ce trailer. De quoi donner au titre un certain cachet qui pourra plaire aux amateurs du genre.Après une sortie originellement prévue pour 2019 puis repoussée,, c'est ainsi que nous avons droit à un « bientôt disponible » à la fin de cette bande-annonce. Du reste, Twin Mirror