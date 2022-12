TUSMO : Solutions, quels sont les mots du 26 décembre 2022 ?

Solution TUSMO du Mot du Jour du 26 décembre 2022 ?

Voir la solution TUSMO du Mot du Jour du 26 décembre 2022 CONFIANCE

Solutions TUSMO de la Suite du Jour du 26 décembre 2022 ?

Voir la solution 1 de la Suite du Jour du 26 décembre 2022 EDITEE

Voir la solution 2 de la Suite du Jour du 26 décembre 2022 AUTOCAR

Voir la solution 3 de la Suite du Jour du 26 décembre 2022 EXTRAITS

Voir la solution 4 de la Suite du Jour du 26 décembre 2022 ADHESIVES

TUSMO, qu'est-ce que c'est ?

Les lettres ROUGES sont bien placées et au bon endroit.

Les lettres JAUNES existent dans le mot mais sont mal placées.

Les autres lettres ne sont pas présentes dans le mot du jour.

Tous les jours, à minuit, l'excellent site TUSMO.xyz vous propose de trouver le « MOT DU JOUR », lequel sera composé de six à neuf lettres. Pour le, le mot à trouver comprend neuf lettres et commence par la lettre « C ».Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, laLa « SUITE DU JOUR » est un autre jeu proposé de manière quotidienne, cependant, à l'instar du « MOT DU JOUR » qui vous demandera de trouver un seul et unique mot, la suite, quant à elle, vous donnera l'occasion de chercher quatre mots de six, sept, huit et neuf lettres. Pour les amateurs de TUSMO qui auraient quelques difficultés à trouver l'un des quatre mots présents dans la Suite du Jour, voici lesLe jeureprend le concept de la très célèbre émission télévisée Motus, laquelle a été diffusée sur France 2 du début des années 1990 jusqu'à 2019. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Motus et de tous les dérivés apparus dernièrement sur Internet, les règles sont assez simples puisque les joueurs ont pour objectif de trouver un mot avec un nombre de lettres définies, en ayant pour seul et unique indice la première lettre de ce même mot.Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Les participants auront six essais pour tenter de trouver le mot. Chacune des propositions ne peut commencer que par la lettre imposée du jour. Une fois, la première proposition soumise, des lettres de couleurs apparaîtront.Les plus perspicaces l'auront compris, mais ces indications sont primordiales pour trouver les mots le plus rapidement possible. Vous n'avez plus qu'à vous remuer les méninges ou alors à utiliser