TUSMO : Solutions, quels sont les mots du 11 juillet 2025 ?

Tusmo.xyz c'est fini, le jeu de mots ferme ses portes

Une page se tourne pour les amateurs de jeux de lettres en ligne. Le célèbre Tusmo, adaptation française qui a rythmé nos matinées et les streams de Twitch, annonce sa fermeture imminente. Son créateur a confirmé la nouvelle, laissant la communauté orpheline de ses grilles quotidiennes.