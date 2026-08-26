Turok: Origins présente un gameplay explosif et des dinosaures surpuissants, mais reporte sa sortie

Saber Interactive vient de diffuser une nouvelle bande-annonce pour Turok: Origins. Si les images promettent des affrontements brutaux contre des dinosaures, les joueurs devront s'armer de patience. Le titre est officiellement repoussé au printemps 2027 sur PC et consoles.

Annoncé il y a de nombreux mois, Turok: Origins était prévu pour sortir en 2026, mais face au mois de septembre ultra chargé et au lancement de GTA 6 qui fait peur à de nombreux éditeurs, ce n'est pas une surprise de constater qu'une multitude de projets ont fait le choix de décaler leur sortie à 2027. Les combats contre les dinosaures attendront.

Un report inévitable mais des images prometteuses

Saber Interactive a profité de la diffusion d'un nouveau trailer narratif à l'occasion de la gamescom pour annoncer que Turok: Origins glisse vers le printemps 2027. Ce délai supplémentaire permettra aux développeurs de peaufiner cette refonte ambitieuse, prévue sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et la Nintendo Switch 2.

La vidéo mélange habilement des séquences cinématiques et des extraits de gameplay inédits. On y découvre l'Ordre de Turok aux prises avec des créatures redoutables, dont les incontournables dinosaures qui ont fait la renommée de la licence. L'action s'annonce particulièrement viscérale, avec une bonne dose d'hémoglobine et un arsenal atypique, fidèle à l'esprit des épisodes originaux qui ont marqué l'ère de la Nintendo 64. Fini le brouillard opaque de l'époque, le moteur graphique affiche désormais des environnements détaillés et une fluidité exemplaire.













Modernisation et respect de l'héritage

Pour cette résurrection, le studio a opéré des choix de conception audacieux. Le jeu adoptera principalement une vue à la troisième personne, bien qu'une option permettant de basculer à la première personne soit confirmée pour les puristes. L'aventure mettra l'accent sur la coopération, tout en restant parfaitement jouable en solitaire. De nouvelles mécaniques font également leur apparition, comme la possibilité d'assimiler les pouvoirs des ennemis vaincus ou un système complet d'amélioration de l'équipement.

Jesus Iglesias, le réalisateur du jeu, s'est voulu très rassurant quant à la direction prise par le projet. Il a notamment souligné l'expertise de son équipe dans la gestion des licences historiques.

S'il y a bien une chose que nous savons faire chez Saber, c'est traiter avec respect les jeux basés sur des propriétés intellectuelles connues, et Turok: Origins ne fait pas exception.

Pour appuyer son propos, le réalisateur n'a pas hésité à faire le parallèle avec le récent succès de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Il estime que cette comparaison démontre la capacité du studio à concevoir une expérience hybride, offrant à la fois une campagne solo captivante et un mode coopératif solide.

La promesse d'une chasse aux dinosaures modernisée, nerveuse et respectueuse de ses origines a de quoi séduire une nouvelle génération de joueurs tout en ravivant la flamme des vétérans. Sa sortie est prévue au printemps 2027, sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.