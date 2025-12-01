Le grand retour du chasseur de dinosaures se précise pour 2026



le 01 décembre 2025 à 15h03 Publié par Florian Lelong le 01 décembre 2025 à 15h03

Saber Interactive garde le silence depuis l'annonce du jeu, mais une indiscrétion vient de briser le mystère. Un profil LinkedIn suggère une fenêtre de sortie lointaine pour Turok Origins. Les fans de la franchise culte devront s'armer de patience avant de chasser à nouveau le dinosaure.