Le grand retour du chasseur de dinosaures se précise pour 2026

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 01 décembre 2025 à 15h03
Saber Interactive garde le silence depuis l'annonce du jeu, mais une indiscrétion vient de briser le mystère. Un profil LinkedIn suggère une fenêtre de sortie lointaine pour Turok Origins. Les fans de la franchise culte devront s'armer de patience avant de chasser à nouveau le dinosaure.
Le grand retour du chasseur de dinosaures se précise pour 2026
Cela fait presque un an que Saber Interactive a dévoilé Turok: Origins avec une bande-annonce aussi brève qu'efficace. Depuis, le studio est resté muet comme une carpe, laissant les fans analyser chaque image du trailer pour glaner le moindre indice sur l'avancement du projet. C'était sans compter sur la vigilance de la communauté et les profils LinkedIn des employés, souvent sources d'informations capitales involontaires pour l'industrie du jeu vidéo.

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Une sortie calée pour 2026 selon un développeur

Récemment, le profil professionnel d'un sound designer travaillant pour le studio a été découvert et scruté à la loupe. Celui-ci mentionnait explicitement que Turok Origins est un projet « à venir » pour l'année 2026, mention qui a été retirée depuis. Cette information qui n'avait pas encore été confirmée officiellement par l'éditeur, semble tout à fait crédible au vu du silence radio actuel entourant le titre.

Si vous vous rendez sur le site officiel du jeu, vous constaterez qu'il est possible de l'ajouter à sa liste de souhaits sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam, mais aucune fenêtre de lancement n'y figure, pas même une année indicative.

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Cette découverte, relayée initialement par MP1st, douche quelque peu les espoirs de ceux qui espéraient une sortie rapide dans les mois à venir. Le développeur en question a également travaillé sur Radikal Fighters et participe actuellement à un autre projet non annoncé au sein du studio. Il faudra donc s'armer de patience avant de pouvoir remettre les mains sur cette licence culte du FPS, dont le retour est espéré depuis de nombreuses années par les vétérans de la Nintendo 64.

Un reboot ambitieux aux multiples facettes

Si la date de sortie semble lointaine, les promesses du jeu restent particulièrement alléchantes pour les amateurs du genre. Turok: Origins est décrit comme une épopée narrative immersive qui emmènera les joueurs à travers une multitude de biomes et de mondes variés. L'objectif est clair, proposer une expérience moderne tout en respectant l'héritage brutal de la franchise. Le jeu ne se contentera pas d'être un simple couloir de tir, mais promet une exploration plus poussée et diversifiée.

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Le titre proposera un arsenal complet et des capacités uniques à débloquer, indispensables pour survivre face à la faune préhistorique hostile. Point intéressant noté dans les descriptions techniques : l'aventure pourra être vécue aussi bien à la première qu'à la troisième personne, offrant ainsi une flexibilité rare pour la série qui a bâti sa légende sur la vue subjective.

De plus, la campagne sera jouable seul ou en coopération avec des amis, une fonctionnalité de plus en plus demandée par les joueurs aujourd'hui. En attendant une officialisation de cette fenêtre de sortie par Saber Interactive, les chasseurs de dinosaures devront se contenter de revoir le trailer d'annonce.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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