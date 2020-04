Tropico 6 : Le DLC Spitter est désormais disponible

Tropico 6 accueille déjà son deuxième DLC, Spitter, le nouveau réseau social des habitants de l'île.

disponible à moindre chez

notre partenaire Instant Gaming qui le propose à 20,33 euros au lieu de 50 euros, soit une réduction de 59 %

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

vient nous donner des nouvelles de son jeu, sorti en mars 2019, et quelle bonne nouvelle. En effet, dès à présent,en téléchargement sur toutes les plateformes.Avec ce nouveau DLC,nous l'assure,. Ainsi,, et ce dernier vous permettra alors d'accomplir de nombreuses nouveautés.En effet, quoi de mieux qu'internet et ses réseaux sociaux pour se faire connaître ? Grâce à Spitter,auprès des chefs de factions via les nouvelles interactions, mais vous allez également pouvoir séduire les nouveaux influenceurs.De plus,: le centre de désintoxication, le centre de bien-être et la Super Villa. Mais ce n'est pas tout.amène un vent de fraîcheur avec de, mais également le nouveaupour El Prezidente et son palace.Le nouveau DLC disponible dès maintenant dans, nous vous rappelons également que ce dernier est