Prime Gaming : 13 jeux offerts pour mars 2026, qui sonne très Total War

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 mars 2026 à 11h48
Pour le mois de mars, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 13 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la sélection de mars 2026 dans notre article.
Prime Gaming : 13 jeux offerts pour mars 2026, qui sonne très Total War
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A. 

En ce qui concerne le mois de mars 2026, nous avons notamment le droit à un deux jeux Total War, un spin-off de la saga Borderlands et bien d'autres jeux, pour un total de 13.

Les jeux Prime Gaming pour mars 2026

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Ainsi, pour ce mois de mars 2026, nous retrouvons 13 jeux, comprenant Total War: Rome II, Total War: Three Kingdoms, TinyTina's Assault on Dragon's Keep: A Wonderlands One-Shot ou encore Siege of Avalon pour ne citer qu'eux. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en mars 2026 via Prime Gaming.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme
TinyTina's Assault on Dragon's Keep: A Wonderlands One-Shot 5 mars 2026 Epic Games Store
Tattoo Tycoon 5 mars 2026 Epic Games Store
Siege of Avalon 12 mars 2026 Code GOG
Total War: Rome II - Emperor Edition 12 mars  2026 Epic Games Store
Turmoil 12 mars 2026 Epic Games Store
Veil of Darkness 12 mars 2026 Code GOG
Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder 12 mars 2026 Code GOG
Sir Questionnaire 19 mars 2026 Code GOG
Rebel Galaxy 19 mars 2026 Code GOG
Total War: Three Kingdoms 26 mars 2026 Epic Games Store
Chimp Quest: Spirit Isle 26 mars 2026 Code Legacy Games
Phantasie Memorial Set 26 mars 2026 Code GOG
Deep Sky Derelicts 26 mars 2026 Amazon Games App

Miniature vidéo

Les jeux Luna de mars 2026

En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de mars 2026

Jeu
Lara Croft and the Temple of Osiris
 The Game of Life 2
Wobbly Life
Overcooked!
House of Golf 2
Control: Ultimate Edition
Mortal Shell
ClayFighter

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Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en mars 2026?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Woudy (invité) Le 07/03/2026 à 20:11

Pas folle la sélection ce mois ci