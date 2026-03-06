Prime Gaming : 13 jeux offerts pour mars 2026, qui sonne très Total War

Pour le mois de mars, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 13 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la sélection de mars 2026 dans notre article.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
(dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.
En ce qui concerne le mois de mars 2026
, nous avons notamment le droit à un deux jeux Total War, un spin-off de la saga Borderlands et bien d'autres jeux, pour un total de 13.
Les jeux Prime Gaming pour mars 2026
Ainsi, pour ce mois de mars 2026
, nous retrouvons 13 jeux, comprenant Total War: Rome II, Total War: Three Kingdoms, TinyTina's Assault on Dragon's Keep: A Wonderlands One-Shot ou encore Siege of Avalon pour ne citer qu'eux. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en mars 2026 via Prime Gaming
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|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme
|TinyTina's Assault on Dragon's Keep: A Wonderlands One-Shot
|5 mars 2026
|Epic Games Store
|Tattoo Tycoon
|5 mars 2026
|Epic Games Store
|Siege of Avalon
|12 mars 2026
|Code GOG
|Total War: Rome II - Emperor Edition
|12 mars 2026
|Epic Games Store
|Turmoil
|12 mars 2026
|Epic Games Store
|Veil of Darkness
|12 mars 2026
|Code GOG
|Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder
|12 mars 2026
|Code GOG
|Sir Questionnaire
|19 mars 2026
|Code GOG
|Rebel Galaxy
|19 mars 2026
|Code GOG
|Total War: Three Kingdoms
|26 mars 2026
|Epic Games Store
|Chimp Quest: Spirit Isle
|26 mars 2026
|Code Legacy Games
|Phantasie Memorial Set
|26 mars 2026
|Code GOG
|Deep Sky Derelicts
|26 mars 2026
|Amazon Games App
Les jeux Luna de mars 2026
En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de mars 2026
:
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Jeu
|Lara Croft and the Temple of Osiris
| The Game of Life 2
|Wobbly Life
|Overcooked!
|House of Golf 2
|Control: Ultimate Edition
|Mortal Shell
|ClayFighter
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en mars 2026?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
commentaire (1)
Pas folle la sélection ce mois ci