Xbox Games with Gold : Plus aucun jeu Xbox 360 ne sera offert dès octobre

Comme le PS Plus sur PS4 et PS5, le Xbox Games with Gold permet aux joueurs et aux joueuses, abonnés au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass, de récupérer gratuitement des jeux, tous les mois. Le service a été lancé il y a de cela plusieurs années maintenant, soit en 2013, pour rappel.Bien souvent, la sélection des jeux offerts comprend des titres pour Xbox Series et Xbox One, mais aussi des jeux Xbox 360. Par exemple, pour le mois de juillet 2022, Beats of Maravilla (Xbox One), Relicta (Xbox One), Thrillville : le parc en folie (Xbox 360) et Torchlight (Xbox 360) sont offerts aux abonnés et peuvent d'ores et déjà être récupérés. Or, très bientôt,D'après les dernières informations connues, Microsoft considère « avoir atteint la limite de sa capacité à proposer des jeux Xbox 360 dans le catalogue ». En effet, en regardant quelques statistiques de plus près, nous pouvons nous rendre compte de ceci : rien que l'année dernière, près de 80 jeux Xbox 360 ont été proposés, via le Xbox Games with Gold. Depuis 2013, ce sont plus de 200 titres Xbox 360 qui ont été offerts, via ce service.Notons tout de même que ce n'est qu'à partir duAinsi,Microsoft en proposera encore en août et en septembre. De plus, sachez que tous les jeux déjà obtenus via le Xbox Games with Gold sont conservés dans votre bibliothèque vidéoludique et peuvent être lancés à tout moment.