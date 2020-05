Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 remastérisés annoncés

Voici maintenant plusieurs semaines que les rumeurs se faisaient de plus en plus récurrentes concernant un certain Tony Hawk's Pro Skater... Dont le retour en version remastérisée a été officialisé.

Après plusieurs fuites, notamment de la part du groupe de musique The Death Set ayant annoncé à l'époque avoir enregistré plusieurs titres pour ce qu'ils appelaient à l'époque "Tony Hawk 2020" , voilà queet sera disponible sur PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, et sur PC via la plateforme d'Epic Games. Les joueurs retrouveront les incontournables de la série, à savoir :et le contenu que les joueurs aimaient dans les années 90 et 2000, et le tout,Aussi,qui a subi quelques changements. En effet, les joueurs pourront y découvrir de, mais pourront égalementDe plus,: Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell , Jamie Thomas et Bob Burnquist.Pour toute précommande numérique, sachez que vous aurez accès à la démo de Warehouse. Aussi,. Pour les plus grands fans de la série,sera de la partie et disposera du contenu de l’édition digitale deluxe et une planche Birdhouse en série limitée.Pour rappel,