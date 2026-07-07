Game Pass : Les jeux qui arrivent en juillet 2026

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de juillet 2026.

Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en juillet 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour juillet 2026

Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en juillet 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s) Winds of Arcana: Ruination 6 juillet Cloud, Console, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Gears of War: Reloaded 9 juillet Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Tamashika 9 juillet Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Ascend to Zero 13 juillet Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass PBA Pro Bowling 2026 14 juillet Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Quarantine Zone: The Last Check 15 juillet Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass Mavrix by Matt Jones 16 juillet Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass FixForce 17 juillet Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Fogpiercer 17 juillet PC Ultimate, PC Game Pass The Planet Crafter 21 juillet Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 21 juillet Cloud, Console, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass

Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de juillet 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).