Tides of Annihilation révèle la nouvelle voix de son héroïne dans une bande-annonce inédite

Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026, Tides of Annihilation s'est dévoilé à travers un tout nouveau trailer incluant des éléments d'histoire, des combats ainsi que la nouvelle voix de Gwendolyn.

En juillet dernier, les joueurs apprenaient que Jennifer English était contrainte d'abandonner le projet Tides of Annihilation pour des raisons de santé. Quelques jours avant la gamescom 2026, le nom de sa remplaçante a été officialisé.

Mais nous n'avions pas encore eu l'occasion de découvrir sa performance dans la peau de Gwendolyn. L'attente aura été de courte durée car le titre est actuellement en démo à la convention allemande et a même eu droit à un nouveau trailer.

Un nouvel extrait avec l'une des figures centrales de la légende arthurienne

La bande-annonce présente un détail de l'histoire de Tides of Annihilation. Seule dans sa maison complètement délabrée, Gwendolyn échange avec la reine Guenièvre, l'épouse du roi Arthur. Alors que Londres est en train d'être ravagé par un mystérieux brouillard, Guenièvre apprend à l'héroïne que ce même brouillard est en train de déchirer Avalon. Mais la jeune femme, se pensant impuissante, découvre qu'elle peut contrôler le brouillard et les chevaliers spectraux de la Table Ronde.

Après avoir brandi une magnifique lame, Gwendolyn demande alors à Guenièvre de l'entrainer afin qu'elle maitrise ce pouvoir. Même si elle parle peu dans cette nouvelle vidéo, les joueurs et joueuses peuvent découvrir la prestation d'Angela Sant'Albano en tant que Gwendolyn.

Quand sortira Tides of Annihilation ?

Les visiteurs de la gamescom 2026 peuvent entendre des lignes de dialogue supplémentaires en découvrant la première démo jouable de Tides of Annihilation proposée en Europe. Mais une grande question subsiste : quand sera-t-il possible de jouer au titre ? Malheureusement, la bande-annonce de l'Opening Night Live ne donne pas de précisions sur ce point.

Il est précisé que le titre est toujours en cours de développement, sans fenêtre de sortie. Vous pouvez toutefois l'ajouter à votre liste de souhaits sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.