La star de Resident Evil reprend le rôle principal de Tides of Annihilation

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2026 à 10h35
Le très attendu Tides of Annihilation traverse une période de transition majeure. Entre le remplacement de son actrice principale par une figure connue de Resident Evil et des polémiques récentes sur les graphismes de son héroïne, le studio Eclipse Glow Games tente de rassurer les joueurs.
La star de Resident Evil reprend le rôle principal de Tides of Annihilation

Le développement de Tides of Annihilation continue de faire couler beaucoup d'encre. Le mois dernier, l'actrice Jennifer English, célèbre pour son rôle dans Baldur's Gate 3, annonçait son départ du projet pour des raisons de santé. Aujourd'hui, l'identité de sa remplaçante est connue, et il s'agit d'une voix bien connue des amateurs d'horreur, que nous avons déjà vue à l'œuvre en début d'année.

Une actrice de Resident Evil en renfort

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Selon les dernières informations communiquées, Angela Sant'Albano prêterait désormais sa voix à Gwendolyn, l'héroïne du jeu. L'actrice s'est récemment illustrée en incarnant Grace Ashcroft dans Resident Evil Requiem, sorti plus tôt dans l'année.

Cette information vient de Jennifer Prime, l'actrice chargée de la capture de mouvement pour Gwendolyn. Sur les réseaux sociaux, elle a répondu à un fan affirmant que Grace Ashcroft était la nouvelle voix en déclarant « Oui ! Mais cette fois, fini de crier le nom de Leon », en répondant à un commentaire.

De son côté, le studio avait déjà précisé que Jennifer English était restée impliquée dans le processus de recrutement pour trouver la personne idéale. Les développeurs ont souligné que la nouvelle recrue avait laissé une forte impression grâce à son travail récent dans le jeu vidéo, ce qui correspond parfaitement au profil d'Angela Sant'Albano. Il n'y a toutefois pas encore eu de confirmation.

Une refonte graphique qui divise les joueurs

Au-delà du casting vocal, Tides of Annihilation fait également face à des remous concernant sa direction artistique. La récente diffusion de quarante minutes de gameplay a suscité l'incompréhension d'une partie du public. Si les combats et l'exploration ont été salués, le visage de Gwendolyn a fait l'objet de nombreuses critiques. Les joueurs ont pointé du doigt des traits adoucis et une apparence jugée moins détaillée qu'auparavant.

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Face à la grogne, Fu Kun, le producteur principal du jeu, a pris la parole pour clarifier la situation lors d'une session de questions et réponses. Il a formellement démenti tout changement de modèle 3D.

En réalité, la forme du visage de l'héroïne est cohérente entre la dernière vidéo et la démo actuelle. C'est juste que nous voulions un rendu plus fluide en termes d'optimisation de l'éclairage.

Le producteur a concédé que cette version montrée au public avait été préparée de manière un peu précipitée, entraînant des imperfections dans le rendu facial. Il a toutefois promis que les équipes allaient continuer à optimiser ces détails avant la sortie du jeu.

Un mélange des cultures

En attendant de découvrir le résultat final, Fu Kun a rappelé les ambitions du studio pour Tides of Annihilation. Les développeurs souhaitent créer une esthétique capable de séduire à la fois les joueurs orientaux et occidentaux. Cette volonté se traduit par une fusion des codes visuels, tout en mettant en valeur des éléments de la culture chinoise, à l'image du maître de Gwendolyn, pensé comme un représentant de la chevalerie orientale.

Tides of Annihilation n'a toujours pas de date de sortie précise, mais il arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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