The Wayward Realms, le RPG en monde ouvert par d'anciens de The Elder Scrolls

Nous sommes nombreux à attendre The Elder Scrolls VI , qui a été annoncé il y a trois ans, ou encore Avowed , autre RPG développé par Obsidian Entertainment. Un autre vient s'ajouter à cette liste et semble prometteur,Ces derniers ont donc teasé leur. De ce que l'on sait pour le moment, l'histoire qui se déroule sur l'Archipelago, archipel où nous retrouvons près d'une centaine d'îles et plusieurs factions qui veulent prendre le contrôle. L'histoire se veut évolutive avec l'originalité de proposer un Game Master virtuel pour que l'expérience évolue en fonction de vos actes. Ce monde serait d'ailleurs « plus grand que tous les autres » et est généré de manière procédurale.Un premier teaser en vidéo a été partagé, permettant de faire connaissance avec cette nouvelle licence :Nous en saurons un peu plus à propos dedans les mois à venir, mais la page Stea m nous donne quelques autres détails, comme le fait que la carte sera dotée de « grandes villes avec des centaines ou des milliers de PNJ, des forêts profondes, sombres et dangereuses, des chaînes de montagnes gigantesques, des marais et des marécages tentaculaires, de vastes océans, et bien plus encore »., ni même de fenêtre. Prévu sur Steam, nous ne savons pas encore si le RPG arrivera sur consoles.