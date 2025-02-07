Prime Gaming : Les jeux de février 2025, avec BioShock Infinite et The Talos Principle

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 février 2025 à 11h33
Amazon propose, une nouvelle fois, des titres plus ou moins connus pour son offre Prime Gaming, avec une belle sélection de jeux pour février 2025, comprenant BioShock Infinite et The Talos Principle.
Prime Gaming : Les jeux de février 2025, avec BioShock Infinite et The Talos Principle
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais très bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.

En ce qui concerne le mois de février 2025, nous avons le droit à plusieurs jeux connus, notamment BioShock Infinite ou encore The Talos Principle.

Les jeux Prime Gaming pour février 2025

Ainsi, pour ce mois de février 2025, nous retrouvons BioShock Infinite et The Talos Principle en tête d'affiche. Lysfanga : The Time Shift Warrior et Yes, Your Grace sont également au programme. Mais, sans plus attendre, voici les jeux Prime Gaming de février 2025, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
  • BioShock Infinite Complete Edition (Code GOG)
    • Date → 7 février 2025.
  • Surf World Series (Amazon Games App)
    • Date → 7 février 2025.
  • AK-xolotl: Together (Epic Games Store)
    • Date → 7 février 2025.
  • Sands of Aura (Epic Games Store)
    • Date → 7 février 2025.
  • The Talos Principle: Gold Edition (Code GOG)
    • Date → 7 février 2025.
  • Stunt Kite Party (Amazon Games App)
    • Date → 13 février 2025.
  • Les Schtroumpfs 2 - Le Prisonnier de la Pierre Verte (Code GOG)
    • Date → 13 février 2025.
  • Hardspace: Shipbreaker (Epic Games Store)
    • Date → 13 février 2025.
  • Lysfanga: The Time Shift Warrior (Epic Games Store)
    • Date → 13 février 2025.
  • Dark Sky (Code GOG)
    • Date → 13 février 2025.
  • Wolfenstein: Youngblood (Xbox et PC via Code Microsoft Store)
    • Date → 20 février 2025.
  • El Hijo - A Wild West Tale (Epic Games Store)
    • Date → 20 février 2025.
  • Colt Canyon (Code GOG)
    • Date → 20 février 2025.
  • Republic of Jungle (Epic Games Store)
    • Date → 20 février 2025.
  • Royal Romances: Cursed Hearts Collector's Edition (Code Legacy Games)
    • Date → 20 février 2025.
  • Deux Ex: Human Revolution Director's Cut (Code GOG)
    • Date → 27 février 2025.
  • Night Reverie (Amazon Games App)
    • Date → 27 février 2025.
  • Sine Mora EX (Amazon Games App)
    • Date → 27 février 2025.
  • Redemption Reapers (Epic Games Store)
    • Date → 27 février 2025.
  • Yes, Your Grace (Code GOG)
    • Date → 27 février 2025.
Miniature vidéo

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en février 2025 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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