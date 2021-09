The Outlast Trials s'apparentera à « une série télévisée »

Qu'ils jouent seuls ou avec des amis, nous voulons que les joueurs aient l'impression de se battre pour leur vie et leur droit à la liberté.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Discret depuis son annonce,a refait parler de lui récemment durant la cérémonie d'ouverture de la gamescom 2021 , offrant un nouveau trailer, mais en annonçant aussi son report. Toutefois, malgré cette mauvaise nouvelle, Red Barrels a voulu donner un peu plus de détails sur son titre horrifique et s'est exprimé auprès du blog officiel de PlayStation Même si nous savons déjà queet que les joueurs se retrouveront dans une installation gérée par la Murkoff Corporation,. Selon le cofondateur, malgré l'aspect multijoueur du titre qui pourrait freiner l'envie de s'y plonger pour certains joueurs, l'approche sera la même que dans les précédents opus, et offrira encore et toujours des aspects très dérangeants et tordus.Par ailleurs, nous pouvons relever l'importance de cette déclaration faite auprès de PlayStation. Depuis son annonce,, mais avec ce nouvel entretien qui a eu lieu entre le géant Sony et le développeur, nous pouvons facilement deviner queToutefois, le cofondateur a tout de même déclaré qu'ils étudiaient encore à l'heure actuelle toutes les possibilités qui s'offrent à eux pour une parution sur PS5, en prenant en compte les nouvelles performances technologiques. Pour rappel, le jeu a été repoussé à 2022.