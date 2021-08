The Outlast Trials annonce le report de sa sortie et dévoile un nouveau trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous en savons désormais un peu plus surgrâce au nouveau trailer présenté lors de la cérémonie de l'ouverture de la gamescom 2021. Si nous avons malheureusement appris que, nous avons cependant eu le droit à quelques précisions sur son histoire et sur son gameplay.ne sera pas la suite d' Outlast 2 et trouvera son intrigue plusieurs années avant les événements des premiers titres, et plus précisément durant la guerre froide. Comme nous le savions déjà,D'après le trailer présenté, il y aura au programme de cette drôle de machination plusieurs épreuves à effectuer qui mettront à rude épreuve les nerfs et le sang-froid des participants. De ce que nous avons pu apercevoir, il y aura non seulementmettant en avant des pièges à désamorcer ou à faire exploser. Par ailleurs, et pour la première fois dans l'histoire du titre, il semblerait que les joueurs puissent lancer des projectiles sur certains ennemis.Nous en saurons très certainement davantage dans les mois à venir, mais en attendant, nous vous rappelons que The Outlast Trials sera disponible courant de l'année 2022, avec une sortie prévue sur PC via Steam, Microsoft Store et Epic Games Store.