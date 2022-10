The Outer Worlds : Une nouvelle édition pour PS5, Xbox Series et PC repérée

PC Epic Games Édition Standard → 15,99 € au lieu de 60 €, soit 73 % de réduction. Jeu + Pass d'extensions → 28,99 € au lieu de 84,99 €, soit 66 % de réduction. Steam Édition Standard → 14,25 € au lieu de 59,99 €, soit 76 % de réduction. Jeu + Pass d'extensions → 26,99 € au lieu de 84,57 €, soit 68 % de réduction.

Catégorisé comme un action-RPG,, développé par Obsidian Entertainment et édité par Private Division, est sorti au mois d'octobre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Un an plus tard, un portage Nintendo Switch (développé par Virtuos) est arrivé. Aujourd'hui, The Outer Worlds revient au cœur de l'actualité.En effet, il y a quelques heures, les journalistes de VGC ont repéré un fait nouveau : l'organisme de classification de Taiwan aurait listé « The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ». Il s'agirait d'du titre, à destination de la. À l'heure actuelle, la page n'est plus disponible sur la Toile. Ainsi, nous n'en savons malheureusement pas plus pour le moment.Néanmoins, si cette édition de The Outer Worlds voit le jour, il y a de fortes chances que celle-ci contienne les deux extensions, sorties en 2020 et 2021 : « Péril sur Gorgone » et « Meurtre sur Éridan ». Or, rien n'est sûr. Il est donc préférable d'attendre une communication officielle de la part d'Obsidian Entertainment ou bien de Private Division afin d'en savoir plus quant à cette potentielle nouvelle édition pour The Outer Worlds. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles.Pour rappel, The Outer Worlds est à retrouver sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire de belles économies sur plusieurs versions de The Outer Worlds :