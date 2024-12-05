Prime Gaming offre plusieurs gros succès, dont The Outer Worlds, pour la sortie de la série Secret Level

Pour fêter la sortie de la série Secret Level, Amazon a décidé d'offrir plusieurs jeux, dont The Outer Worlds et Warhammer 40,000: Space Marine, via son offre Prime Gaming.
Tous les mois, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
. En plus de cela, plusieurs jeux sont offerts. De plus, pour certaines occasions, Amazon fait de plus amples cadeaux à la communauté. C'est le cas aujourd'hui puisque de nombreux titres sont actuellement offerts aux abonnés Prime Gaming, et ce, pour célébrer la sortie de la série Secret Level
, qui est programmée au 10 décembre 2024.
Les jeux Prime Gaming offerts pour la sortie de Secret Level
De ce fait, nous retrouvons en tête d'affiche The Outer Worlds, Spelunky, les deux premiers opus Baldur's Gate mais aussi Warhammer 40,000: Space Marine. Dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète de tous les jeux offerts, en lien avec la sortie de la série Secret Level, pour Prime Gaming
. Remarquons que ceux-ci peuvent d'ores et déjà être réclamés.
- The Outer Worlds
- Spelunky
- Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition
- Warhammer 40,000: Space Marine
- Warhammer 40,000: Dawn of War
- Baldur's Gate II: Enhanced Edition
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition
- Baldur's Gate: Enhanced Edition
- Necromunda: Hired Gun
- Warhammer 40,000: Dawn of War II
- Mega Man 11
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en lien avec la sortie de Secret Level ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
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