Prime Gaming offre plusieurs gros succès, dont The Outer Worlds, pour la sortie de la série Secret Level

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 décembre 2024 à 17h19
Pour fêter la sortie de la série Secret Level, Amazon a décidé d'offrir plusieurs jeux, dont The Outer Worlds et Warhammer 40,000: Space Marine, via son offre Prime Gaming.
Prime Gaming offre plusieurs gros succès, dont The Outer Worlds, pour la sortie de la série Secret Level
Tous les mois, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus de cela, plusieurs jeux sont offerts. De plus, pour certaines occasions, Amazon fait de plus amples cadeaux à la communauté. C'est le cas aujourd'hui puisque de nombreux titres sont actuellement offerts aux abonnés Prime Gaming, et ce, pour célébrer la sortie de la série Secret Level, qui est programmée au 10 décembre 2024.

Les jeux Prime Gaming offerts pour la sortie de Secret Level

De ce fait, nous retrouvons en tête d'affiche The Outer Worlds, Spelunky, les deux premiers opus Baldur's Gate mais aussi Warhammer 40,000: Space Marine. Dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète de tous les jeux offerts, en lien avec la sortie de la série Secret Level, pour Prime Gaming. Remarquons que ceux-ci peuvent d'ores et déjà être réclamés. 
  • The Outer Worlds
    • Code GOG
  • Spelunky
    • Code GOG
  • Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition
    • Amazon Games App
  • Warhammer 40,000: Space Marine
    • Amazon Games App
  • Warhammer 40,000: Dawn of War
    • Amazon Games App
  • Baldur's Gate II: Enhanced Edition
    • Code GOG
  • Neverwinter Nights: Enhanced Edition
    • Code GOG
  • Baldur's Gate: Enhanced Edition
    • Code GOG
  • Necromunda: Hired Gun
    • Epic Games Store
  • Warhammer 40,000: Dawn of War II
    • Amazon Games App
  • Mega Man 11
    • Amazon Luna
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Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en lien avec la sortie de Secret Level ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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