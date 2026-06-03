The Lost Wild, le jeu de survie ultime avec des dinosaures, s'annonce grandiose

Disparu des radars depuis son annonce en 2022, le jeu de survie horrifique The Lost Wild a fait un retour remarqué lors du dernier State of Play. Les amateurs de dinosaures devront cependant s'armer de patience avant de pouvoir explorer cette île mystérieuse et hostile.

Disparu des radars depuis sa première annonce en 2022, The Lost Wild a profité du State of Play du 2 juin, riche en annonce, pour refaire surface. Édité par Annapurna Interactive et développé par le studio Great Ape Games, ce titre horrifique promet de plonger les joueurs dans un véritable cauchemar préhistorique. Alors que le projet semblait avoir sombré dans l'oubli malgré une fenêtre de sortie initialement espérée pour 2024, cette nouvelle bande-annonce vient rassurer la communauté tout en clarifiant le calendrier de développement et vient concurrencer Jurassic Park: Survival sur son propre terrain.

Une ambiance étouffante digne de Jurassic Park

Le nouveau trailer, d'une durée de près d'une minute et demie, enchaîne les séquences angoissantes au cœur d'installations scientifiques en ruines. Le joueur se retrouve piégé sur une île luxuriante où la faune préhistorique a repris ses droits. Ici, l'être humain n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire.







L'approche se veut radicalement différente des jeux d'action traditionnels, misant avant tout sur la furtivité, l'évasion et l'utilisation intelligente de l'environnement pour survivre aux redoutables prédateurs qui rôdent dans l'ombre.

La vraie peur est primordiale. Embarquez dans une expérience d'horreur et de survie basée sur l'évasion contre les ultimes chasseurs de la nature, les dinosaures. Explorez des centres de recherche envahis par la végétation au cœur d'une nature sauvage et luxuriante.

Pour espérer s'en sortir, il faudra faire preuve d'une grande ingéniosité. Si le feu et quelques armes rudimentaires pourront brièvement repousser les assaillants, la fuite restera souvent la seule véritable option viable. L'isolement sera total, avec pour unique lien vers le monde extérieur une voix mystérieuse grésillant à travers une radio, guidant le protagoniste dans sa quête de survie et d'évasion.

Un scénario qui cultive le mystère

Si la boucle de gameplay commence à se dessiner, l'intrigue principale de The Lost Wild reste encore très énigmatique. Les récentes images dévoilent un échange particulièrement touchant entre un père et son enfant, discutant de leurs dinosaures favoris juste avant qu'un terrible accident de voiture ne survienne. Cette séquence dramatique pourrait bien agir comme un flashback explorant le passé tourmenté du personnage principal.

Les dernières secondes de la vidéo montrent une jeune femme progressant seule sur l'île, se dirigeant inexorablement vers une structure colossale dont la fonction demeure totalement inconnue. Il s'agit de Saskia, le personnage que nous incarnerons.

Quatre ans après son annonce, le jeu ne semble pas encore prêt à sortir, étant donné que les développeurs ont annoncé que The Lost Wild sera disponible en 2027, sur PC, PS5 et Xbox Series.