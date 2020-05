The Lord of the Rings : Gollum se montre en images

Plus d'un an après son annonce, Daedalic Entertainment vient, enfin, de partager une série d'images permettant d'illustrer pour la première fois The Lord of the Rings : Gollum.

nommé The Lord of the Rings : Gollum, lequel mettra en avant le Hobbit à la double personnalité, mêlant aventure et action où la furtivité sera de mise.



Annoncé en mars 2019, aucune information n'a été dévoilée depuis janvier dernier, lorsque nous avons appris



Néanmoins, aucune image n'avait été partagée, jusqu'à ce début du mois de mai où nos confrères de GameStar ont publié, en exclusivité, une série d'images permettant de faire connaissance avec The Lord of the Rings : Gollum. Ces dernières, mettant principalement en avant Gollum et le Mordor, peuvent bien entendu évoluer d'ici à son lancement.



Rendez-vous ici pour découvrir l'intégralité de la



Pour rappel, The Lord of the Rings : Gollum est prévu pour arriver en 2021, en parallèle de la série produite par Amazon, sur PC et les consoles de nouvelle génération.



