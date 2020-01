The Lord of the Rings: Gollum : De nouvelles informations partagées

Annoncé au début de l'année 2019, The Lord of the Rings: Gollum était depuis resté très discret puisque aucune information n'avait été dévoilée. Mais nous en savons maintenant légèrement plus grâce au magazine Edge, puisque le futur jeu est en Une de celui-ci.

En effet, après dix mois de silence, les amateurs de l'universpeuvent se délecter de nouvelles informations sur le prochain titre,qui mettra, comme son nom l'indique, en avant le Hobbit à la double personnalité. C'est via le magazine Edge (relayé par Gamesradar ), que nous pouvons en apprendre légèrement plus. Sans surprise, le titre fera son arrivée sur, et saest toujours prévue pour, conjointement à la série produite parQui plus est, le jeu développé par le studio allemandest décrit commeavec une « mécanique de double personnalité intrigante et des niveaux gigantesques » tout cela inspiré par l'esthétisme et les dessins imaginés par, l'auteur des romans à succès. Néanmoins, ce n'est pas tout, puisque Gamesradar rapporte également quelques détails sur l'histoire, qui débutera à, et là où est prisonnier notre protagoniste. Nombre de personnages iconiques seront de la partie, qu'ils soient alliés ou ennemis.Pour rappel, l'histoire se déroulera en amont des événements contés par Tolkien. Aucune image officielle, si ce n'est le logo et la Une n'a été dévoilée pour The Lord of the Rings: Gollum , mais il se pourrait que nous en apprenions davantage dans les mois à venir, comme lors de l'