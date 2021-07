The Lord of the Rings: Gollum partage de nouvelles images et confirme la présence de certains personnages

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



se fait attendre. Plus de deux ans après son officialisation, en mars 2019, le jeu est toujours aussi discret et ne se montre que très rarement. À l'occasion de la conférence de Nacon ce 6 juillet, qui s'occupera de l'édition en France, nous avons pu en découvrir un peu plus, avec de nouvelles images de gameplay et la découverte de plusieurs personnages, chers aux yeux des amoureux de la franchise.Outre le Mordor et l'environnement riche et varié qui nous sera proposé,, qui pourront avoir des conséquences sur la suite de son aventure. Parmi les têtes connues figurent notamment l'inhumaine Bouche de Sauron, le Roi des Elfes Thranduil et, bien évidemment, Gandalf.Tout cela est visible dans la vidéo ci-dessous, agrémentée des commentaires du producteur Harald Riegler :En outre,. Pour ce qui est du MMO Seigneur des Anneaux , il semblerait malheureusement que celui-ci ait été abandonné par Amazon . Cependant, une série, produite par Prime Video, est toujours d'actualité.