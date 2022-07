The Lord of the Rings: Gollum est reporté de « quelques mois »

An important message. pic.twitter.com/s2UvhPfILF — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) July 25, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, développé par Daedelic et édité par Nacon, a été annoncé pour la première fois en mars 2019. Beaucoup de joueurs et de joueuses attendent avec impatience de mettre les mains sur cette aventure, dans l'univers de J.R.R. Tolkien. Or, il va falloir patienter encore un peu.Pour rappel, à la fin du mois de mai de cette année, le studio de développement et l'éditeur en charge de The Lord of the Rings: Gollum avaient partagé une date de sortie précise et officielle pour le soft : le rendez-vous était fixé au 1er septembre 2022. Malheureusement, nous apprenons aujourd'hui quede « quelques mois ». Dæedelic a besoin de plus temps afin « d'offrir la meilleure expérience qui soit ».À l'heure actuelle, les développeurs et Nacon n'ont pas partagé de nouvelle date de sortie pour The Lord of the Rings: Gollum. Ils l'annonceront « prochainement ». Évidemment, dès que de plus amples informations, à ce sujet, seront disponibles, nous vous tiendrons informés.Rappelons que The Lord of the Rings proposera une aventure qui n'a pas été racontée dans les romans. Ainsi, nous devrions en apprendre plus quant à l'histoire de Gollum, notamment sur son périple sous la Tour sombre et son séjour chez les Elfes de la Forêt Noire, entre autres. Côté gameplay, le titre mettra l'accent sur la furtivité, mais aussi sur l'agilité et la réflexion. The Lord of the Rings: Gollum doit sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.