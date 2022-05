The Lord of the Rings: Gollum partage sa date de sortie

Annonce de la date de sortie de The Lord of the Rings: Gollum

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Plus de trois ans après son annonce, en mars 2019,commence à se faire attendre par les amoureux de la licence imaginée par J. R. R. Tolkien. Ces derniers n'avaient toujours pas de date de sortie, malgré une fenêtre de lancement affinée à « automne 2022 » il y a quelque temps. Alors que l'année avance,Le studio allemand a donc expliqué que. Concernant la version Switch, elle arrivera plus tard dans l'année, mais ne bénéficie pas de date précise. Malheureusement, aucune nouvelle image n'a été partagée pour accompagner cette annonce.En attendant d'en savoir plus, ou plutôt d'en voir plus, sachez que le jeu peut être ajouté à sa liste de souhaits, afin de ne pas manquer sa sortie.Pour rappel,, bien que brièvement abordés. Nous pourrons en apprendre plus sur le périple de Gollum entre son esclavage sous la Tour sombre à son séjour chez les Elfes de la Forêt noire. Durant cette aventure, des choix moraux seront à faire, ayant des conséquences sur l'histoire, alors que le gameplay mettra davantage l'accent sur la furtivité, l'agilité et la réflexion.Rendez-vous dès le 1er septembre, donc, pour découvrir The Lord of the Rings: Gollum sur PC, via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Series.