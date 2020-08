Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Suite à la publication du premier teaser trailer il y a peu , les doutes subsistaient quant à une éventuelle sortie sur PlayStation 4 et Xbox One de, notamment à cause de son lancement assez éloigné (pas avant 2021). L'information émane directement de Daedalic, en charge de son développement,Une très bonne nouvelle donc,. Il s'agit d'un choix somme toute assez logique de la part de Daedalic, étant donné que l'univers du, créé par John Ronald Reuel Tolkien, est l'un des plus connus et appréciés du monde, ayant été adapté à maintes reprises sur différentes plateformes.Ici, les joueurs prendront les commandes de Gollum, à Barad-dûr dans le Mordor, avant les événements contés dans les romans. Bien entendu,et notamment le comportement des PNJ à son égard. Nous avons récemment appris que le style de jeuun peu à l'image de ce que pouvait proposer Prince of Persia. De plus amples informations seront prochainement partagées, en attendant, la première bande-annonce est à retrouver ici , en parallèle de la série Amazon, sur PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.