Lord of The Rings: Gollum se paye un premier trailer, avec quelques informations

Les décisions que vous prenez affectent la façon dont le jeu se déroule. Vous jouez toujours en tant que Sméagol ou Gollum en tant que personnage "dominant" et cela peut influencer les animations, les paysages sonores, certaines situations de jeu et les dialogues.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé en mars 2019, mais très discret depuis, Lord of The Rings: Gollum vient rappeler son existence grâce à un teaser d'un peu plus d'une minute, partagé par IGN à l'occasion du Summer Game Fest. Si dans celui-ci (voir plus bas), nous découvrons brièvement l'environnement et la patte graphique du titre,En parallèle de cette publication, qui ne manquera pas de faire plaisir aux amateurs de l'univers créé par J.R.R. Tolkien, Daedelic a discuté en exclusivité avec IGN, permettant d'en savoir un peu plus sur ce titre, mêlant un jeu d'action furtif à la Prince of Persia avec un arc narratif complet.Ainsi, les combats ne seront pas nombreux, et Gollum, alias Sméagol, usera davantage de ruse pour venir à bout de ses potentiels ennemis. Par exemple,. Ce dernier pourra également compter sur l'aide « d'alliés spéciaux », qui selon Tilman Schanen, en charge du scénario, seront des personnages connus, ayant des rôles plus ou moins importants dans l'histoire de ce nouveau jeu.Toutefois, Gollum aura aussi face à lui des choix cornéliens à faire et devra prendre des décisions notamment dans les dialogues, avec des réponses qui correspondront soit à Gollum, soit à Sméagol. De ce fait, plusieurs chemins seront disponibles, comme l'explique Tilman Schanen :Cependant, pas de panique, le studio allemand précise que la toile de fond, imaginée par les livres, ne sera pas modifiée, Daedalic s'étant imposé de rester dans certaines limites. Finalement, pour ce qui est de l'exploration, nous apprenons que certains endroits pourront être explorés librement, alors que d'autres seront plus restreints,Pour rappel,. Aucune date de sortie n'a pour le moment été donnée, mais le jeu sera lancé en parallèle de la série produite par Amazon, sur PC et consoles.