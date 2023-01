Prime Gaming : The Evil Within 2 et cinq autre jeux pour janvier 2023

Les jeux Prime Gaming pour janvier 2023

The Evil Within 2

Breathedge

Lawn Mowing Simulator

Beat Cop

Chicken Police - Paint it Red!

Faraway 2: Jungle Escape

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en janvier 2023 ?

Les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter de certains bonus, tous les mois, grâce à la partie. En plus de récupérer des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, LoL, Fall Guys, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des jeux indépendants, mais très bons. De temps en temps, des productions plus connues, voire des triples A, sont de la partie.Pour le mois de, nous retrouvonsainsi que cinq autres titres, un peu moins connus du grand public.Ainsi, nous retrouvons, en tête d'affiche,. Sorti en 2017 et développé par Tango Gameworks, qui a lancé Ghostwire: Tokyo l'an dernier,est un jeu d'horreur à la troisième personne, qui vous demande d'incarner l'inspecteur Sebastian Castellanos, lequel doit se rendre dans le monde du STEM pour tenter de sauver sa fille, Lily.Par ailleurs, dans les jeux, nous retrouvons Breathedge, un autre jeu de survie, dans l'espace cette fois-ci, mais aussi Lawn Mowing Simulator, qui vous permettra de tondre l'herbe. Voici la liste de tous les jeux de ce premier mois de l'année 2023 :Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur GOG pour certains jeux.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours