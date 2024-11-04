The Elder Scrolls: Legends : Clap de fin pour le titre de Bethesda

Après 7 ans de duels endiablés, le jeu de cartes The Elder Scrolls: Legends sera officiellement fermé dans quelques semaines, laissant aux joueurs l'occasion de profiter une dernière fois de son contenu.
L'univers de The Elder Scrolls a été décliné en de multiples aventures permettant d'explorer l'empire de Tamriel et ses différentes régions, comme Morrowind et Bordeciel. Cependant, ses histoires, ses héros et son bestiaire sont si vastes qu'ils ont donné naissance à des titres spin-off. The Elder Scrolls: Legends
fait partie de ces jeux annexes permettant de jouer d'une nouvelle manière avec cet univers fantastique.
Seulement, il ne reste que quelques semaines pour en profiter, car il est définitivement arrêté par Bethesda.
Jouez jusqu'au 30 janvier 2025 à The Elder Scrolls: Legends avant son arrêt définitif
The Elder Scrolls: Legends est un jeu de cartes proposant des parties en solo via le Mode Histoire ou en multijoueur
contre d'autres héros de Tamriel. Développé suite aux succès de titres comme Hearthstone et Legends of Runeterra, ce titre free-to-play devait inclure un système d'ajouts réguliers via des extensions. Ajouté en 2017 au catalogue Steam
, le développement de contenu additionnel est stoppé par Bethesda en 2019. Toutefois, des événements réguliers et des récompenses étaient proposés. Il intégrait également des achats en argent réel pour obtenir de nouvelles cartes.
S'il continuait de divertir les joueurs, The Elder Scrolls: Legends ne réunissait que peu d'adeptes. En moyenne, 300 joueurs s'amusent avec les cartes de ce titre chaque jour selon SteamDB. Face à cette situation, Bethesda a décidé de fermer définitivement les serveurs de jeu le 30 janvier prochain.
En se connectant au titre, un message apparait annonçant l'arrêt définitif du jeu en début d'année 2025 : « D'ici au 30 janvier 2025, tous les objets de la boutique et les participations aux événements en jeu seront disponibles pour un or chacun, afin que vous puissiez profiter de tout le contenu que Legends a à offrir », indique le message. « À cette date, les serveurs seront fermés et le jeu sera inaccessible. Nous vous remercions d'avoir joué et nous espérons que vous avez apprécié le temps passé dans Legends
. » Il n'est également plus possible de télécharger The Elder Scrolls: Legends depuis sa page dédiée sur Steam.
Si vous appréciez les duels avec les créatures et personnages de Tamriel, profitez de la fin d'année pour combattre pour la dernière fois. Pour l'occasion, vous pouvez également découvrir tous les éléments payants du titre en échange d'une pièce d'or par pack.
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