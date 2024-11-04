The Elder Scrolls: Legends : Clap de fin pour le titre de Bethesda



le 04 novembre 2024 à 16h42 Publié par Justine Manchuelle le 04 novembre 2024 à 16h42

Après 7 ans de duels endiablés, le jeu de cartes The Elder Scrolls: Legends sera officiellement fermé dans quelques semaines, laissant aux joueurs l'occasion de profiter une dernière fois de son contenu.