The Division Heartland se dévoile un peu plus

Ubisoft a l'intention de développer ses plus grosses franchises, et The Division en fait partie. Le studio va effectivement s'inviter sur le marché mobile, mais aussi s'ouvrir à davantage de personnes,. Très peu d'informations à son sujet avaient été communiquées, mais lors de sa conférence du 10 septembre, le studio nous en a dit plus.Nous apprenons donc que de nouveaux personnages seront introduits, nous éloignant du cadre urbain, loin de New York et Washington DC, puisque nous serons plongés dans le Midwest, Silver Creek, avec comme objectif de sauver la ville. Vous affronterez diverses menaces, dont des agents de la Division. Les développeurs nous promettent du PvPvE, mais ne se sont pas encore penchés sur les fonctionnalités, pour être sûr que les choses annoncées soient disponibles dans la version finale.En effet, Ubisoft organise et va organiser des tests, dans le but d'obtenir des retours et voir quelles sont les choses à modifier. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour les tests fermés de The Division Heartland . En attendant, de nouvelles images ont été partagées, pour avoir un premier aperçu de l'expérience.Pour le reste, nous savons que, sur PC et consoles, sans plus de précision pour le moment.